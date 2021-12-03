Meteoroloji'den flaş hava durumu uyarısı: Fırtına ve yağışlı havalar geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Trakya, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir, Bolu, Zonguldak, Düzce ve Bartın çevrelerinin aralıklarla Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege ile akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli, Güney Ege kıyıları ile Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.Bu sabah ve gece saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile iç ve doğu kesimlerde hava durumu buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olması bekleniyor.Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde ki yağışların öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege ile akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli(21-50 kg/m2), Güney Ege kıyıları ile Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer yer şiddetli ( 51-100 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISIRüzgarın Marmara ile Kuzey Ege'de güneybatıdan kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.İşte bölge bölge Meteoroloji'nin hava durumu uyarıları;MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMUParçalı yer yer çok bulutlu, Trakya ile bölgenin güney ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Çanakkale'nin güney ilçeleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinde, akşam saatlerinde Çanakkale çevrelerinde, gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli, Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.İSTANBUL °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Anadolu yakası aralıklı sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.KOCAELİ °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGE BÖLGESİ HAVA DURUMUParçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde kuvvetli, Güney Ege kıyılarında yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 13°CParçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmurluİZMİR °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla kuvvetli, güney kesimlerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor.MANİSA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMUAz bulutlu, zamanla batısının parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçeleri ile akşam saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 19°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 19°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri ile akşam saatlerinden itibaren il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSon dakika | Meteoroloji'den flaş hava durumu uyarısı: Geri dönüyoruzHATAY °C, 16°CParçalı ve az bulutluISPARTA °C, 13°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlıİÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMUParçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.ANKARA °C, 12°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutluESKİŞEHİR °C, 15°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlıKONYA °C, 14°CParçalı ve az bulutluSİVAS °C, 8°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZ HAVA DURUMUParçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Bolu, Zonguldak, Düzce ve Bartın çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.BOLU °C, 13°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurluDÜZCE °C, 19°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurluKASTAMONU °C, 13°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluZONGULDAK °C, 18°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurluORTA ve DOĞU KARADENİZ HAVA DURUMUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.RİZE °C, 19°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 18°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 13°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 19°CParçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.ERZURUM °C, 4°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 4°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 9°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 7°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 13°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 13°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 12°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 14°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 12°CAz bulutlu ve açık