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Meteoroloji'den flaş hava durumu uyarısı: Fırtına ve yağışlı havalar geri dönüyor

Meteorolojiden gelen son dakika haberleri hafta başına damga vuran fırtına ve yağışlı havaların geri geleceğini gösterdi. Hava durumu tahmin raporlarını paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle İstanbul ve İzmir dahil 15 şehir için sarı renkli uyarıda bulundu. Yağışların saatleri, bölgeleri ve illerle ilgili konum bilgilerini paylaşan Meteoroloji kritik noktalar için önemli son dakika notları düştü.

Ekleme: 3.12.2021 - 09:24 Güncelleme: 3.12.2021 - 09:35 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji'den flaş hava durumu uyarısı: Fırtına ve yağışlı havalar geri dönüyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Trakya, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir, Bolu, Zonguldak, Düzce ve Bartın çevrelerinin aralıklarla Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege ile akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli, Güney Ege kıyıları ile Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Bu sabah ve gece saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile iç ve doğu kesimlerde hava durumu buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olması bekleniyor.

Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde ki yağışların öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege ile akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli(21-50 kg/m2), Güney Ege kıyıları ile Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer yer şiddetli ( 51-100 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege'de güneybatıdan kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İşte bölge bölge Meteoroloji'nin hava durumu uyarıları;

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya ile bölgenin güney ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Çanakkale'nin güney ilçeleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinde, akşam saatlerinde Çanakkale çevrelerinde, gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli, Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Anadolu yakası aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde kuvvetli, Güney Ege kıyılarında yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu

İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla kuvvetli, güney kesimlerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu, zamanla batısının parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçeleri ile akşam saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri ile akşam saatlerinden itibaren il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Son dakika | Meteoroloji'den flaş hava durumu uyarısı: Geri dönüyoruz
HATAY °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı



İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu



BATI KARADENİZ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Bolu, Zonguldak, Düzce ve Bartın çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

RİZE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu



DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 9°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 13°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 12°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 12°C
Az bulutlu ve açık


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