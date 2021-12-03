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Kasım Ayı Enflasyon Oranı Ne Kadar? Kasım Ayı Enflasyon Oranı Kaç?

Kasım ayı enflasyon oranı milyonlarca vatandaş tarafından merak edilen araştırma konularından biri haline geldi. Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistikler ekonomi için belirleyicidir. Asgari ücret, emekliler, memurlar ve tüm doğrudan ücretler Enflasyon oranını etkileyen faktörler yakında açıklanacak. Peki Kasım Ayı Enflasyon Oranı Ne Kadar? Kasım Ayı Enflasyon Oranı Kaç?

Ekleme: 3.12.2021 - 09:28 Güncelleme: 3.12.2021 - 09:41 / Editör: Ozge Selin
Kasım Ayı Enflasyon Oranı Ne Kadar? Kasım Ayı Enflasyon Oranı Kaç?
Vatandaşlar Kasım ayı enflasyon oranlarını yakından merak ediyor. Geçen ayın enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yeni ayın ilk haftasında duyurulmuştu. Bu kapsamda Aralık ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar, Kasım ayı enflasyon oranlarını merak etmeye başladı. Ekonomi için belirleyici olan faiz oranının açıklanması bekleniyor. Peki Kasım Ayı Enflasyon Oranı Ne Kadar? Kasım Ayı Enflasyon Oranı Kaç?

Kasım Ayı Enflasyon Oranı Ne Kadar?


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı enflasyon oranını 3 Aralık Cuma günü saat 10:00'da vatandaşlara açıklayacak. Bu rakamlar açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

Kasım Ayı Enflasyon Oranı Ne Kadar? Kasım Ayı Enflasyon Oranı Kaç?

Ekim Ayı Enflasyon Rakamları


Ekim ayında enflasyon %2,39 oranında artmış ve yıllık oran %19,89'a yükselmiştir. Ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık oranı %2,39 oldu. Üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) %5,24 arttı. Tüketici fiyatlarının yıllık enflasyon oranı %19,89, yurt içi üretici fiyatlarının yıllık enflasyon oranı ise %46,31 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun istatistiklerine göre Ekim ayı 12 aylık ortalaması dikkate alındığında tüketici fiyatları %17,09'dur. Üretici fiyatları %36,2 arttı.



Enflasyon rakamları açıklandı
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