Kahramanmaraş'ta annelerinin evde bıraktığı 3 çocuk, hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta aile sağlığı merkezine giden kadının evde bıraktığı 3 çocuğu, çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi Ahmet Bozdağ Mahallesi'nde yabancı uyruklu F.Z.E. (22) adlı kadın, T.Ş. (2), A.R Ş. (3) ve M. R.Ş. (5) isimli 3 çocuğunu evde bırakarak Aile Sağlık Merkezine gitti.
EVDE YALNIZ OLAN 3 ÇOCUK ÇIKAN YANGINDA ZEHİRLENDİ
Bir süre sonra evde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 3 çocuk dumandan zehirlendi.
ÇOCUKLAR HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay gelen itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, sağlık ekipleri tarafından Pazarcık Devlet Hastanesi'ne sevk edilen 3 çocuk yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çocukların cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
EVDE YALNIZ OLAN 3 ÇOCUK ÇIKAN YANGINDA ZEHİRLENDİ
Bir süre sonra evde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 3 çocuk dumandan zehirlendi.
ÇOCUKLAR HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay gelen itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, sağlık ekipleri tarafından Pazarcık Devlet Hastanesi'ne sevk edilen 3 çocuk yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çocukların cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.