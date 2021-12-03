Kadıköy’de kilise provokasyonu: 3 şüphelinin 1'er yıl hapisleri istendi!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 12 Temmuz günü gece 01.30 sıralarında Kadıköy'de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin önüne otomobille şüpheliler Ozancan Yılmaz, Ömer Faruk Arman ve Yunus Emre Uzun'un geldiği anlatıldı.Şüpheli Ozancan Yılmaz'ın araçtan müzik yayını yaptığı, şüpheliler Yunus Emre Uzun ve Ömer Faruk Arman'ın da kilisenin haç işareti bulunan ön duvara çıkıp oynadıkları kaydedilen iddianamede eylemin kamuoyu nezdinde tepki topladığı ifade edildi.Şüphelilerin ifadesinde eylemleri kabul etmekle birlikte suç kastıyla hareket etmedikleri öne sürülen iddianamede, eylemlerin kamera kayıtlarıyla sabit olduğu vurgulandı. Kolluk kuvvetlerinin yaptığı inceleme ve kilise yetkilisinin beyanına göre eyleme bağlı olarak ibadethanede zarar ya da kirlenme meydana gelmediği de iddianamede belirtildi."BARIŞI BOZUCU MAHİYETTE"İddianamede "İbadethane duvarına çıkıp alenen müzik eşliğinde oynama biçiminde gerçekleşen ve somut delillerle sabit olan eylemin halkın bir kesiminin inandığı dini değerleri aşağılayıcı ve kamu barışını bozucu mahiyette olduğu" şeklinde değerlendirme yapıldı.1 YILA KADAR HAPİS İSTEMİİddianamede şüpheliler Ozancan Yılmaz, Ömer Faruk Arman ve Yunus Emre Uzun'un "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1'er yıla kadar hapisleri istendi. Tutuksuz şüpheliler önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.CHP VE ÇUKUR YANDAŞ MEDYASININ ALGI OPERASYONU BİR KEZ DAHA ÇÖKMÜŞTÜÖte yandan koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 21.00'de sona eren müzik yayınları 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren saat 24.00'e uzatılmıştı. Kararın ardından sanki ülkede müzik ve eğlenceye yasak getirilmiş gibi ayaklanan CHP ve yandaş çukur medyası özellikle sosyal medyadan iktidarı hedef alarak algı operasyonuna girişmişti.KADIKÖYLÜLER İSYAN ETMİŞTİCHP ve çukur yandaş medyasının fitilini ateşlediği "müzik ve eğlence yasaklanıyor" algısı sonrası harekete geçen sözde "içkime dokunma" eylemcilerinin imza attıkları rezaletler sonrası Kadıköylüler de isyan etmişti.