İstanbul merkezli 7 ilde DHKP/C’ye operasyon! 43 gözaltı kararı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri; yasa dışı terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenledi.Kimlikleri tespit edilen 43 şüphelinin yakalanması için 40'ı İstanbul'da, 6'sı Ankara, Denizli, Samsun, Sivas, İzmir ve Yozgat'ta toplam 46 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.Çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken adreslerde aramalar devam ediyor.