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İhracat arttı TIR kuyrukları uzadı: Kapıkule'de ise 2 bin 500 TIR çıkış için bekliyor

Türkiye'nin farklı bölgelerinden yükledikleri ihraç yükleri Avrupa ülkelerine götürmek için yola çıkan TIR'lar Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 19 kilometrelik kuyruk oluşturdu, Kapıkule'de ise 2 bin 500 TIR çıkış için bekliyor.

İhracat arttı TIR kuyrukları uzadı: Kapıkule'de ise 2 bin 500 TIR çıkış için bekliyor
Ekleme: 3.12.2021 - 16:35 Güncelleme: 3.12.2021 - 16:43 / Editör: Ozge Selin
İhracat arttı TIR kuyrukları uzadı: Kapıkule'de ise 2 bin 500 TIR çıkış için bekliyor
Trakya Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, TIR çıkışlarında geçen yıla oranla Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yüzde 56,23, Kapıkule'de ise yüzde 19,46 artış yaşandığını açıkladı.
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden aldıkları ihraç ürünleri Avrupa ülkelerine götüren TIR'lar, Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli ve Kapıkule Sınır Kapılarında uzun kuyruklar oluşturdu. Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu 19 kilometreyi bulurken, Kapıkule'deki parklarda ise yaklaşık 2 bin 500 TIR çıkış için bekleyişini sürdürüyor.

Trakya Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan geçen yılın 11 ayına göre bu yılın aynı döneminde ihraç yükü taşıyan TIR çıkışlarında yüzde 56,23 Kapıkule'de ise yüzde 19,46 artış olduğunu açıkladı. Kapıkule'den geçen yıl aynı dönemde 319 bin 22 TIR çıkış yaparken, bu yılın aynı döneminde sayı 381 bin 350'ye ulaştı.

Geçen yıl 114 bin 335 TIR’ın çıkış yaptığı Hamzabeyli'de ise bu yıl 178 bin 627 TIR çıktı.



'3 GÜNDÜR ÇIKIŞ İÇİN BEKLİYORUM'
İzmir'den yüklediği ihraç yükü Romanya'ya götürmek için Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen TIR şoförü Mesut Tüney, "3 gündür sıradayım. Bütün arkadaşlarla aynı sıkıntıyı çekiyoruz. İzmir'den geldim, Romanya'nın Bükreş şehrine gidiyorum. Yüküm turşu. 20'nci kilometreden sıraya girdim. Sırada uyuyamıyoruz, arabanın başında geceden sabaha kadar nöbet tutmak zorunda kalıyoruz" dedi.

Çıkış yapmak için bekledikleri sırada göçmenlerin TIR brandalarını keserek gizlice araçlarına bindiğini söyleyen Tüney, "Afgan ve Suriyeliler yolda araçlara binmeye çalışıyorlar. Çadırımızı kesiyorlar, biniyorlar. Bunlara bir önlem alınmalı. 15 gün önce aracıma Afgan bir arkadaş binmiş sırada ben de direksiyonda uyuyakalmıştım, o arada binmiş. Gümrükte kameradan görüldü. Ben de çıkıp kontrol ettim. Dorsemi kesmiş içeriyi girip ayakkabı bağcığıyla bağlamış. Jandarma arkadaşları aradık, geldiler ve dışarı çıkardılar. Bu şekilde eziyete eziyet katılıyor. Zaten 3 gündür yollardayız, bu kapı sırasındayız. Çektiğimiz artı bir eziyet. Sabaha kadar sırayı kollamaya çalışıyoruz. Acaba bir kaçak binmesin diye onu kolluyoruz. Tuvalet olmadığı için tarlalara gidiyoruz. Yol kenarları çöplük oluyor. Biz atmasak başka arkadaşlar atıyor" diye konuştu.



Eskişehir'den Romanya'ya giden Coşkun Kaygısız da ihracatın artmasıyla birlikte TIR kuyruklarının uzadığını belirterek, "24 saat olmak üzere ve sıradayım. İnsani ihtiyaçlarımız genelde sıkıntı. Yemek ve tuvalet gibi şeyler. Gece arabalara mülteciler biniyor kaçak, o problem oluyor. İhracat arttı, kuyruk uzadı. İhracat artmıştır ki bu kadar kuyruklar çoğalıyor diye düşünüyorum" dedi.
Selçuk Karaaslan ise, "Yaklaşık 2 gündür sıradayız. Şu anda zaten 9 kilometre kaldı. Bugün bile varabileceğimiz şüpheli. Lavabo yok, yemek yok, gece gündüz uyku yok. 22 kilometreden sıraya girdim. Bugün bile park yerine varacağımız meçhul. Normalde bu malı cuma günü teslim etmem gerekiyordu ama bu gidişle zor" diye konuştu.


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