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Hamburger sandılar balık çıktı! Sosyal medya bu görüntüyle çalkalanıyor...

Rus balıkçı aslında morina, mezgit balığı ve uskumru arıyor olsa da bazen yüzeyin metrelerde altında da balık avlıyor. İşte o zaman yakaladıkları arasında tuhaf görünümlü deniz canlıları da oluyor. Onlardan biri var ki, bu günlerde sosyal medyayı bir hayli meşgul ediyor...

Ekleme: 3.12.2021 - 10:12 Güncelleme: 3.12.2021 - 11:37 / Editör: Ozge Selin
Hamburger sandılar balık çıktı! Sosyal medya bu görüntüyle çalkalanıyor...
Bazısı hamburgere benziyor, hatta daha da spesifik konuşmak gerekirse ıslak hamburgere... Bazısı ise donut'ı andırıyor. Daha önce gördüğünüz hiçbir canlıya benzemeyen bu balıklar, Rus bir fotoğrafçı tarafından çekildi.

'DİŞLİ ÇİZBURGER' BENZETMESİ

39 yaşındaki Roman Fedortsov, aslında morina, mezgit balığı ve uskumru arıyor olsa da, bazen yüzeyin neredeyse bir kilometre altında da balık avlıyor. Murmansk merkezli balıkçı, bunu yaparken tuhaf görünümlü deniz canlıları da yakalıyor. Bunlardan sonuncusu, sosyal medyada 'dişli çizburger'e benzetilen bir deniz canlısı. Roman Fedortsov'un çektiği fotoğraflardan biri de, reçelli donut'a benzetildi. Bunlar, Roman'ın uzaylılara benzeyen, tuhaf ve harika okyanus sakinlerinin inanılmaz fotoğraflarıyla internette sansasyon yaratan fotoğraflarından yalnızca iki tanesi.

Fedortsov, Kuzey Rusya'daki Norveç ve Barents denizlerindeki canlıların çoğunu keşfetti, ancak Atlantik'in derinliklerinde birkaç garip görünümlü canavar da buldu.



'BALIK OLDUĞUNU BİLE ANLAMADIM'

Fedortsov'un fotoğrafları paylaştığı sosyal medya profilleri takipçi akınına uğrarken, çektiği görüntüler de sosyal medya kullanıcılarını hayrete düşürüyor. Merakını gizleyemeyen Instagram kullanıcıları, yorum kısmında çizburger benzeri yaratığın ne olduğunu sorgularken, gönderiye kısa sürede 12 binden fazla beğeni geldi. Sosyal medya kullanıcılarındna biri 'Vay canına, bunun bir balık olduğunun farkında bile değildim' dedi. Bir diğeri ise 'Fotoğrafı ilk gördüğümde tavuklu sandviçe baktığımı sandım' yorumunda bulundu.

Fedortsov'un keşif ve fotoğraf koleksiyonuna yeni eklenenlerden bazıları, uzaylıya benzeyen bir balık ve ağzından tuhaf dokunaçlar çıkan balık... Tuhaf görünümlü başka bir balığın dişlerinin ise aşırı kullanım nedeniyle aşınmış olduğu ve bunların ağzının arkasından gelen taze dişlerle sürekli olarak değiştirildiği görülüyor.



Rus balıkçı, fotoğraflardaki deniz canlılarının birçoğunun ne olduğu hakkında çok az fikri olduğunu ve meraktan paylaştığını kabul etmesine rağmen, birçok fotoğrafın viral hâle gelmesiyle ünlü oldu.

'HEPSİ KENDİNE GÖRE GÜZEL'

Aldığı birçok yoruma rağmen, tüm balıkları büyüleyici bulduğunu, pek çok kişinin onları 'çirkin canavarlar' olarak gördüğünü ancak kendisinin bu fikrini paylaşmadığını söyledi. Fedortsov, 'Bu yaratıkların hepsi kendilerine göre güzel' ifadelerini kullandı.



ÇOĞU DAHA ÖNCE KEŞFEDİLMEMİŞ

Roman çoğunlukla, Rusya'nın Arktik Okyanusu'na açılan kuzey kıyılarındaki Barents Denizi'nde balık tutuyor. Ancak aynı zamanda Afrika açıklarında Atlantik Okyanusu da dahil olmak üzere dünyanın diğer bölgelerine de seyahat ediyor. Roman, okyanusun derinliklerinde bulduğu birbirinden değişik deniz canlılarının pek azının insanlar tarafından gerçekten keşfedilmiş olduğunu söylüyor.

Murmansk'ta bulunan bir üniversitede deniz bilimi eğitimi alan, bir yandan da balık işleme ve hazırlama konusunda uzman olan fotoğrafçı, tuhaf görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak büyük ilgi çekiyor.



'ASLINDA BU GİBİ ŞEYLER ÇOK NADİR OLUYOR'

Daha önce Rus medyasına konuşan balıkçı, 'Bütün balıklar kendilerine göre güzeldir. 'Korkunç' veya 'çirkin' olduklarını asla düşünmüyorum. İnsanlar sıra dışı deniz canlılarına çok ilgi gösteriyor” demişti. Röportajda Roman, 'İnsanlar, her trolle birlikte bir sürü olağandışı balık örneği yakaladığımızı sanıyor. Aslında durum bundan çok uzak. Bu gibi şeyler çok nadir oluyor' ifadelerini kullanmıştı.



YÜZ BİNLERCE KİŞİ TAKİP EDİYOR

Roman Fedortsov'ın sosyal medyada hatırı sayılır bir takipçi kitlesi bulunuyor. Rus fotoğrafçıyı Instagram'da 644 bin, Twitter'da ise 137 bin kişi takip ediyor. Paylaştığı fotoğrafları görünce neden yüz binlerce kişinin onu takip ettiğini anlamak pek de zor değil.
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