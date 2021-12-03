  • USD: 13,41 - 13,43
  • EURO: 15,18 - 15,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele dönemi! Stokçuluk yapana 500 bin lira ceza

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Fahiş fiyat artışlarının mantıklı bir izahı yok, stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz" sözlerinin ardından gözler bu konuda atılacak adımlara çevrildi.

Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele dönemi! Stokçuluk yapana 500 bin lira ceza
Ekleme: 3.12.2021 - 09:30 Güncelleme: 3.12.2021 - 09:36 / Editör: Ozge Selin
Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele dönemi! Stokçuluk yapana 500 bin lira ceza
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ve Gelir İdaresi Başkanlığı fahiş fiyat artışıyla birlikte stokçuluk uygulamalarına karşı denetimleri artırdı.

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini, serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulduğunun (stokçuluk) tespiti durumunda ise 50 bin liradan 500 bin liraya kadar, idari para cezası verilecek.

Olağanüstü hâl, afet ve ekonomik dalgalanma dönemleri ile diğer acil durumlarda üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin piyasada darlık yaratan, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozan faaliyetleri ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyen faaliyetler 'stokçuluk' olarak değerlendiriliyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı da, internet sitesi 'gib.gov.tr'den erişilebilecek şekilde 'Haksız Fiyat Artışı ve Stokçuluk İhbar Bildirimi' menüsünü de devreye aldı.

Başkanlık, vergi dairelerindeki denetim ekipleri aracılığıyla gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinin satışı gibi alanlarda faaliyette bulunan mükellefler nezdinde haksız fiyat artışı ve stokçuluk konularında denetim de yürütüyor.

Bazı mükellefler de ilgili mevzuat kapsamında işlem yapmak üzere il ticaret müdürlüklerine bildiriliyor.

Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele dönemi! Stokçuluk yapana 500 bin lira ceza
Ağrı, Kars ve Erzurum'da 'Eren Kış-10 Operasyonu' başlatıldı
Başkan Erdoğan düşük faiz politikasındaki kararlılığını ve ekonomide yeni yol haritasını anlattı! Dikkat çeken Çin örneği
16 Mossad ajanı için hesap vakti! 'Paranın izi...'
CHP'li meclis üyeleri sus pus oldu! Yalova Belediyesi'nde bu kez de şaibeli arsa devri skandalı
İstanbul merkezli 7 ilde DHKP/C’ye operasyon! 43 gözaltı kararı
CHP’li belediye işçi kıyımına devam ediyor
THY’den yola çıkacaklara fırtına uyarısı
Angela Merkel'e askeri tören ile veda edildi
Muharrem İnce: Millet İttifakı'nın Abdullah Gül isminde anlaşacaklarını duyuyorum
HDP Es Genel Baskani Buldan, AB Üyesi Ülkelerin Büyükelçileriyle Yemekte Bir Araya Geldi
BM'de silahlı saldırgan alarmı: Genel Merkez kapatıldı
Nihal Bengisu'nun başörtüsü sorusu Muharrem İnce'yi kızdırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paralimpik oyunlarda madalya kazanan sporcularla buluştu
Prof. Dr. Aziz Sancar Azerbaycan'da Aliyev ile görüştü: Büyük bir insanlık örneği gösterdi
İBB’nin skandal satışına mahkemeden ret! AK Partili Tevfik Göksu'dan flaş açıklama
Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya’ya İtalya’da gözaltı
Türkiye'den Avrupa'ya 'Osman Kavala' tepkisi!
Ekmeğe zam girişimini Vali engelledi: Önceki fiyatla satılmaya devam edecek
Fatih Terim'in cezası onandı!
Meteoroloji'den flaş hava durumu uyarısı: Fırtına ve yağışlı havalar geri dönüyor

Meteoroloji'den flaş hava durumu uyarısı: Fırtına ve yağışlı havalar geri dönüyor

AÖF sınav sonuçları açıklandı!

AÖF sınav sonuçları açıklandı!

Uğur Şahin ile Özlem Türeci'nin sağlıklı yaşam sırları

Uğur Şahin ile Özlem Türeci'nin sağlıklı yaşam sırları

Ev sahipleri dikkat: Bekar erkeğe ev kiralamayan yandı!

Ev sahipleri dikkat: Bekar erkeğe ev kiralamayan yandı!

Antalya'da film gibi operasyon! 1 ay inşaat işçisi gibi çalışan polis, cinayet şüphelisini yakaladı

Antalya'da film gibi operasyon! 1 ay inşaat işçisi gibi çalışan polis, cinayet şüphelisini yakaladı

İstanbul'da taksi ücretlerine yüzde 60 zam talebi

İstanbul'da taksi ücretlerine yüzde 60 zam talebi