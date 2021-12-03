Engelliye 4 alanda destek! Maaş, erken emeklilik, hibe imkanı ve vergi kolaylığı...

Yüzde 40-69 engeli olanlara aylık 661,13, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara da 991,69 lira veriliyor.Evde engelli yakınına bakanlara ise aylık bin 797 lira ödeniyor. Şartları taşıyanlar her iki ödemeyi de alabiliyor.ERKEN EMEKLİLİKEngelleri bulunanlar için erken emeklilik imkanları var. Malulen emeklilik; sonradan çıkan rahatsızlıklarla ya da iş kazasıyla gerçekleşiyor, çalışma gücünün en az yüzde 60 kaybolması şartı bulunuyor. Engelli emekliliği ise doğuştan meydana gelen engellilik veya rahatsızlık sonucu alınan vergi indirimi sonrasında ortaya çıkıyor. En az yüzde 40 iş görme kaybı aranıyor. Bakıma muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan annelerin de 1 Ekim 2008 sonrası primlerinin dörtte biri toplam primlerine ekleniyor. Bu süre yaş şartından da düşülüyor.İŞ KURANA 65 BİN TLEngelliler için kamuda-özel sektörde iş imkanları açılırken; kendi işini kurmak isteyenlere de hibe imkanı sunuluyor. İŞKUR, en az yüzde 40 oranında engelli olanların kendi işini kurmak için hazırladığı projelere 65 bin liraya kadar hibe desteği sağlıyor. 2022 yılı birinci dönem için açılan çağrıya başvurular 17 Aralık'ta sona erecek. Engelliler, projeleriyle bugün gün sonuna kadar e-Devlet'ten başvuruda bulunabilecek.VERGİ KOLAYLIĞIEngellilik indirimiyle çalışma gücü kayıp oranı asgari yüzde 40 ve üzerinde olanların ücret veya kazançlarına, girecekleri derecelere göre belirlenen miktarda vergi indirimi uygulanıyor. Engelliler; kendi kullanımlarına özel eşya ve araçlarda gümrük vergisinden muaf tutulurken, yurt içinden alınan taşıtlarda da ÖTV avantajından yararlanıyor. Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene sahip engelliler, emlak vergisi ödemiyor.