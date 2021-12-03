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En çok koruma sağlayan koronavirüs aşıları belli oldu

İngiltere'de yedi farklı koronavirüs aşısı üzerinde yapılan araştırma, üçüncü doz aşılar söz konusu olduğunda en yüksek koruma sağlayanları ortaya çıkardı. İşte koronavirüse karşı koruma sağlayan en etkili aşılar...

Ekleme: 3.12.2021 - 14:42 Güncelleme: 3.12.2021 - 14:51 / Editör: Ozge Selin
En çok koruma sağlayan koronavirüs aşıları belli olduİngiltere'de ilk kez yapılan çalışmada, 3 dozu değerlendirmeye alınan tüm aşıların, Covid'e karşı bağışıklığı güçlendirdiği görüldü. Peki koronavirüse karşı koruma sağlayan en ekili aşı hangisi oldu?

Araştırmacılar, 3. doz aşının, Omicron varyantı kaynaklı ölüm ve ağır hastalıkları engelleme konusunda koruma sağlayacağına dair işaretler olduğunu söyledi.

7 aşı üzerinde yapılan araştıma sonucunda Pfizer ve Moderna koruma sağlayan en etkili aşı oldu.

Aynı çalışmayı yapan ekip, stokların daha uzun gitmesi için, Pfizer'ın yarım dozunun bile bağışıklığı güçlendirmek için kullanılabileceğini öngörürken, İngiltere hükümeti, gelecek iki yılda yapılmak üzere 114 milyon doz ekstra aşı siparişi verdi.

Pfizer, halka hatırlatıcı aşı yapılmasının, yıllık olarak gerçekleşebileceğini öngörüyor. Hatırlatıcı aşı olarak tanımlanan 3. doz, enfeksiyon riskini yüzde 93'ten fazla azaltıyor.

3. doz olarak 7 aşı teste alındı

Southampton Üniversitesi tarafından yapılan ve Lancet Dergisi'nde sonuçları yayımlanan araştırmaya 3 bin kişi katıldı. AstraZeneca veya Pfizer'la ikinci dozlarını olan deneklere, üç ay sonra 3. dozları yapıldı.

3. doz olarak 7 aşı teste alındı. Deneklere yapılan, Oxford-AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna, Novavax, Janssen, Curevac ve Valneva aşılarının tamamı bağışıklık seviyesini yükseltti.

Yapılan değerlendirmede mRNA tipi aşılar olan Moderna ve Pfizer'ın daha fazla antikor ve T hücresi oluşturduğu gözlemlendi.

Bu iki aşının özellikle iki doz AstraZeneca üzerine yapıldığında çok daha iyi sonuç verdiği ortaya çıktı.

Araştırmacılar, 3. doz ile birlikte mevcut tüm varyantlara güçlü bir bağışıklık gözlemledi. Aynı durumun, Omicron varyantı için de gerçekleşmesi umuluyor.


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