  • USD: 13,68 - 13,70
  • EURO: 15,45 - 15,48
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Engelli Öğretmen Atama Töreni'nde anlamlı hediye

Engelli bir genç Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, annesi Tenzile Erdoğan ile olan fotoğrafının kara kalem çalışmasını hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Engelli Öğretmen Atama Töreni'nde anlamlı hediye
Ekleme: 3.12.2021 - 16:17 Güncelleme: 3.12.2021 - 16:25 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Engelli Öğretmen Atama Töreni'nde anlamlı hediye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Törende engelli vatandaşlara yönelik verilen destekler hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda beklemediği bir sürpriz ile karşılaştı.

Törende bulunan engelli bir genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a annesi Tenzile Erdoğan ile olan fotoğrafının kara kalem çalışmasını hediye etti.



ÇALIŞMAYI YAPAN GENCİN ELİNİ ÖPTÜ

Genç ile yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözleri doldu.



Teşekkürünü gencin elinden öperek ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ataması salonda seçilen numaralarla yapılacak 9 kişiye ilişkin bir numarayı, kendisine hediye takdim eden gençten istedi.



Gencin 8 numarayı söylemesiyle, atama gerçekleştirildi.
Kadıköy’de kilise provokasyonu: 3 şüphelinin 1'er yıl hapisleri istendi!
Bakan Hulusi Akar ve komuta kademesi Suriye sınırında
İhracat arttı TIR kuyrukları uzadı: Kapıkule'de ise 2 bin 500 TIR çıkış için bekliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Engelli Öğretmen Atama Töreni'nde anlamlı hediye
Başkan Erdoğan'dan Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalar!
CHP ve fondaş medyadan devlet kurumlarını sistematik itibarsızlaştırma operasyonu! Önce Merkez Bankası şimdi TÜİK...
Merkez Bankasından dövize bir müdahale daha
Cinsel saldırı iddiasıyla yargılanan Musa Orhan'ın cezası belli oldu!
Milli Eğitim Bakanı Özer takipçisi olacağım diyerek duyurdu! Milli Eğitim Şurası'ndan 128 kritik karar
İçişleri'nden ABD merkezli Cherst Vakfı tarafından beslene fondaşlara inceleme
Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e girişimine sert açıklama: Örgütlere özenip mekan basamazsın!
Filmlere konu olacak üst geçit: Çıkışı var inişi yok
Avcılar'da metrobüs arıza yapınca yolcular yürüyerek gitti
CHP'li Mansur Yavaş'tan işçilere sendika baskısı!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mafyalığa soyundu! Açıklanan her ekonomik verinin ardından kurum basıyor! Şimdi de hedefi TÜİK!
AK Partili Güldal Akşit hayatını kaybetti!
Enflasyon rakamları açıklandı
Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! Fedakâr sağlıkçıların zammı 1 Ocak’tan itibaren geçerli
Metin Gürcan'ın görüntüleri ortaya çıkınca DEVA Partisi ağız değiştirdi! 'Otoparkta para alması rahatsız edici'
Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele dönemi! Stokçuluk yapana 500 bin lira ceza
Meteoroloji'den flaş hava durumu uyarısı: Fırtına ve yağışlı havalar geri dönüyor

Meteoroloji'den flaş hava durumu uyarısı: Fırtına ve yağışlı havalar geri dönüyor

Bir ülke daha SİHA alacak! 'SİHA'lar kendini kanıtladı' diyerek duyurdular!

Bir ülke daha SİHA alacak! 'SİHA'lar kendini kanıtladı' diyerek duyurdular!

Hamburger sandılar balık çıktı! Sosyal medya bu görüntüyle çalkalanıyor...

Hamburger sandılar balık çıktı! Sosyal medya bu görüntüyle çalkalanıyor...

Aralık 2021 kira artış oranı belli oldu: Kira zam oranı hesaplama nasıl yapılıyor?

Aralık 2021 kira artış oranı belli oldu: Kira zam oranı hesaplama nasıl yapılıyor?

3 çocuk, galericilerin korkulu rüyası oldu! Ordu'dan araba çalıp İstanbul'da gezdiler

3 çocuk, galericilerin korkulu rüyası oldu! Ordu'dan araba çalıp İstanbul'da gezdiler

Sivilce sıkmak doğru mu? Sizin de başınıza gelebilir! Ordu Ünye'de 2 yıl önce göbeğindeki sivilceyi sıktı felç kaldı

Sivilce sıkmak doğru mu? Sizin de başınıza gelebilir! Ordu Ünye'de 2 yıl önce göbeğindeki sivilceyi sıktı felç kaldı