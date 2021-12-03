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Cinsel saldırı iddiasıyla yargılanan Musa Orhan'ın cezası belli oldu!

Siirt'te 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verildi.

Cinsel saldırı iddiasıyla yargılanan Musa Orhan'ın cezası belli oldu!
Ekleme: 3.12.2021 - 14:27 Güncelleme: 3.12.2021 - 15:14 / Editör: Ozge Selin
Cinsel saldırı iddiasıyla yargılanan Musa Orhan'ın cezası belli oldu!
Siirt'te 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verildi.

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Orhan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nden (SEGBİS) katıldı. Sanık avukatı ile maktul İpek Er'in annesi Hikmet ve babası Fuat Er ile avukatları salonda hazır bulundu.

Savcının önceki duruşmadaki mütalaasına tekrar ettiği duruşmada, avukatların mütalaaya ilişkin beyanları alındı.
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