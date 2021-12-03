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BM'de silahlı saldırgan alarmı: Genel Merkez kapatıldı

ABD'nin New York kentinde yer alan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi, bina dışındaki bir silahlı şüpheli nedeniyle kapatıldı. Ekipler, güvenlik nedeniyle tüm personel, diplomat ve gazetecilere binadan ayrılmamaları yönünde uyarı gönderdi.

BM'de silahlı saldırgan alarmı: Genel Merkez kapatıldı
Ekleme: 3.12.2021 - 00:38 Güncelleme: 3.12.2021 - 00:45 / Editör: Ozge Selin
BM'de silahlı saldırgan alarmı: Genel Merkez kapatıldı
BM Genel Merkezinin 42. Cadde üzerindeki girişinde silahlı olduğu belirtilen ve üzerinde kırmızı bir ceket olduğu görülen şüpheli yüzünden 1. Cadde trafiğe kapatıldı.

'BİNADAN AYRILMAYIN' UYARISI

BM Güvenlik Birimi de bina dışındaki 'güvenlik durumu' nedeniyle tüm personel, diplomat ve gazetecilere binadan ayrılmamaları yönünde uyarı gönderdi.

Anadolu Ajansı'nın BM Genel Merkezi'ndeki 1. Cadde'ye bakan ofisinden şüphelinin 42. Cadde üzerindeki girişte olduğu görülüyor ve New York Polis Departmanından ekipler bina dışında bekliyor.

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