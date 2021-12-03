Bir ülke daha SİHA alacak! 'SİHA'lar kendini kanıtladı' diyerek duyurdular!

Türkiye'de BAYKAR firması tarafından üretilen Bayraktar TB2 SİHA'lar, ihraç başarısını sürdürmeye devam ediyor.Arap dünyasının önde gelen medya organlarından olan Al Araby, Türk SİHA'larıyla ilgili önemli bir haber yayımladı.'SİHA SATIN ALMA' BÜTÇESİNE ONAYAl Araby'ye konuşan Irak Savunma Bakanlığı kaynakları, Irak Bakanlar Kurulu'nun, Türkiye'den 100 milyon dolarlık Bayraktar TB2 SİHA alımını onayladığını kaydetti.KRİTİK GÖREVLER ÜSTLENECEKTedarik edilecek SİHA'ların nerelerde kullanılacağını aktaran kaynaklar, SİHA'ların hava muharebe önlemleri kapsamında başta Suriye sınırı olmak üzere dağ ve çöl alanlarının korunmasında kullanılacağını kaydetti.ONAY, SAVUNMA BAKANLIĞI'NIN TALEBİ SONRASI GELDİHaberde, Bakanlar Kurulu'nun, Savunma Bakanlığı'nın önerisi üzerine Bayraktar TB2'lere onay verdiği belirtilrken, yakın zamanda bir Irak askeri heyetinin Ankara'ya gelerek Türk yetkililerle son durumu göreşeceği aktarıldı.IRAKLI ÜST DÜZEY GENERAL: BU SİHA'LAR KENDİNİ KANITLADIAl Araby'ye konuşan üst düzey Iraklı general ise, 'Bayraktar TB2, etkinliğini son yıllarda birden fazla cephede kanıtladı. Bu SİHA'lar, Irak Hava Kuvvetleri'nin kabiliyetlerine önemli bir katkıda bulunacak' dedi.BAYRAKTAR TB2'Yİ SATIN ALAN VE İLGİLENEN ÜLKELERBayraktar TB2 S/İHA'lar, şu ana kadar Katar, Ukrayna, Polonya, Türkmenistan ve Azerbaycan'a ihraç edildi. Arnavutluk, Letonya, Fas, Etiyopya ve Macaristan Bayraktar TB2 ile yakından ilgileniyor.Irak ise, Bayraktar TB2 tedariki konusunda Türkiye ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı.Açık kaynaklarda yer alan bilgilere göre; Bayraktar TB2 S/İHA tedarik eden ülkeler:'Katar, Libya, Ukrayna, Polonya, Türkmenistan, Kırgızistan, Fas, Azerbaycan, Nijer, Etiyopya'