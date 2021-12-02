Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya’ya İtalya’da gözaltı

Beyaz TV'de 'Uyan Türkiyem Programı'nın başarılı sunucusu Tahir Sarıkaya, iki arkadaşıyla beraber İstanbul'dan saat 9.20 uçağı ile İtalya'nın başkenti Roma'ya hareket etti. Sarıkaya, iki arkadaşıyla birlikte tatil için gittiği Roma'ya indiğinde pasaport kontrolü sırasında İtalyan polisi tarafından gözaltına alındı.Sarıkaya'ya COVID-19 önlemleri kapsamında Türkiye'den İtalya'ya turistik seyahatin yasak olduğu belirtilerek, bu yasağı ihlal ettiği ifade edildi. Yaklaşık 20 dakika gözaltında tutulan ve ifadeleri alınan üç Türk vatandaşı için daha sonra sınır dışı işlemleri başlatıldı. Sarıkaya ve iki arkadaşı Türkiye saati ile 20.45'te Roma'dan İstanbul'a hareket edecek uçakla Türkiye'ye dönecek.