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Aydın'da 1900 yıllık mezar taşını jandarmaya satmaya çalışan 5 kişi yakalandı

Germencik ilçesinde, 1900 yıllık olduğu değerlendirilen 1 ton ağırlığındaki mezar taşını müşteri gibi davranan jandarmaya satmaya çalışan 5 şüpheli yakalandı.

Ekleme: 3.12.2021 - 23:25 Güncelleme: 3.12.2021 - 23:36 / Editör: Ozge Selin
Aydın'da 1900 yıllık mezar taşını jandarmaya satmaya çalışan 5 kişi yakalandıAydın'ın Germencik ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dağyeniköy Mahalle Muhtarı H.E.'nin elinde bulunan tarihi eseri 250 bin dolara satmaya çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçti.

JANDARMA EKİPLERİ MÜŞTERİ GİBİ DAVRANDI

Müşteri gibi davranan jandarma ekipleri, H.E. ile iletişime geçerek şüphelilerle buluştuktan sonra mezar taşının gömülü olduğu kırsal Dağyeniköy Mahallesi'ne gitti.

1'İ MUHTAR 5 KİŞİ YAKALANDI

Mezar taşını gömülü olduğu yerden çıkarmaya çalışan muhtar H.E. ile birlikte K.E, A.E, İ.K. ve E.İ'yi suçüstü yakalanarak gözaltına aldı.

TAŞ ROMA DÖNEMİNE AİT

Yaklaşık 1 ton ağırlığındaki mezar taşı incelenmek üzere Aydın Müze Müdürlüğü'ne götürüldü. Müze yetkililerince taşın Roma dönemine ait ve 1900 yıllık olduğu değerlendirildi.

Mezar taşının 120 santim uzunluğunda, 45 santim genişliğinde, 20 santim kalınlığında ve üzerinde kabartmalar bulunduğu da belirtildi. Taşı satmaya çalışırken gözaltına alınan 5 şüpheli ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



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