Aydın'da 1900 yıllık mezar taşını jandarmaya satmaya çalışan 5 kişi yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dağyeniköy Mahalle Muhtarı H.E.'nin elinde bulunan tarihi eseri 250 bin dolara satmaya çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçti.JANDARMA EKİPLERİ MÜŞTERİ GİBİ DAVRANDIMüşteri gibi davranan jandarma ekipleri, H.E. ile iletişime geçerek şüphelilerle buluştuktan sonra mezar taşının gömülü olduğu kırsal Dağyeniköy Mahallesi'ne gitti.1'İ MUHTAR 5 KİŞİ YAKALANDIMezar taşını gömülü olduğu yerden çıkarmaya çalışan muhtar H.E. ile birlikte K.E, A.E, İ.K. ve E.İ'yi suçüstü yakalanarak gözaltına aldı.TAŞ ROMA DÖNEMİNE AİTYaklaşık 1 ton ağırlığındaki mezar taşı incelenmek üzere Aydın Müze Müdürlüğü'ne götürüldü. Müze yetkililerince taşın Roma dönemine ait ve 1900 yıllık olduğu değerlendirildi.Mezar taşının 120 santim uzunluğunda, 45 santim genişliğinde, 20 santim kalınlığında ve üzerinde kabartmalar bulunduğu da belirtildi. Taşı satmaya çalışırken gözaltına alınan 5 şüpheli ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.