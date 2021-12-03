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Aralık 2021 kira artış oranı belli oldu: Kira zam oranı hesaplama nasıl yapılıyor?

.TÜİK’in Kasım ayı enflasyon verisini duyurmasıyla Aralık 2021 kira artış oranı da belli oldu. TÜİK tarafından yapılan açıklamayla kira zammı, emekli zammı gibi birçok oranı, enflasyon verisi belirliyor. İşte merakla beklenen Kasım ayı enflasyon oranı sonrası kira artış hesaplaması…

Ekleme: 3.12.2021 - 10:52 Güncelleme: 3.12.2021 - 10:58 / Editör: Ozge Selin
Aralık 2021 kira artış oranı belli oldu: Kira zam oranı hesaplama nasıl yapılıyor?
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Bununla beraber kira artış oranı da belli oldu. Buna göre enflasyon rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira zammı Aralık ayı için yüzde 17,71 oldu. Peki kira artış oranı hesaplaması nasıl yapılıyor? Haberin detayında...

ARALIK 2021 KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 17,71 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıklanmasının ardından Aralık ayı kira artış oranı da belli olmuş oldu. Enflasyon (TÜFE) rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Aralık ayı için yüzde 17,71 olarak gerçekleşti.

Kasım ayı enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte Aralık ayı kira artış oranı hesaplama şu şekilde yapılıyor:

ARALIK 2021 KİRA ARTIŞ HESAPLAMA

Örnek Konut Kirası: 1.000 TL

Kira Artış Oranı: %17,71

Aralık Ayı Kira Artış Tutarı: 177,1 TL

Aralık Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.177,1 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası 1000 TL olan bir kiracının Aralık ayında ödeyeceği kira zammı 177,1 TL lira olarak hesaplandı. Buna göre zamlı kira tutarı ise 1.177,1 TL lira olarak gerçekleşecek.

Enflasyon oranı, 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre %21,31 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,71 artış gerçekleşti.


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