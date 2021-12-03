  • USD: 13,41 - 13,43
  • EURO: 15,18 - 15,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

AK Partili Güldal Akşit hayatını kaybetti!

AK Parti'nin kurucu üyesi ve eski devlet bakanı Güldal Akşit bir süredir koronavirüs tedavisi gördüğü Ankara'daki hastanede hayatını kaybetti.

AK Partili Güldal Akşit hayatını kaybetti!
Ekleme: 3.12.2021 - 10:59 Güncelleme: 3.12.2021 - 11:15 / Editör: Ozge Selin
AK Partili Güldal Akşit hayatını kaybetti!
Siyasette aktif rol alan eski bakanlardan ve Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından Güldal Akşit, bir süre önce koronavirüse yakalanmıştı.

Üç hafta önce hastaneye kaldırılan Güldal Akşit'ten bu sabah acı haber geldi.

Güldal Akşit, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettii.

BAKAN SOYLU DUYURDU

Acı haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soylu, 'Bakanımız, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız; yol arkadaşımız, dava ve çalışma arkadaşımız, Güldal Akşit Ablamızın Hakk'ın rahmetine kavuştuğunu öğrendik. Güldal Ablamıza Allah'tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âlî olsun inşallah.'



GÜLDAL AKŞİT KİMDİR?

Güldal AKŞİT, 1960'ta Malatya'da doğdu. Avukat; Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Serbest Avukat olarak çalışma hayatına başladı. 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti'nin kurucu üyesidir. 22. ve 23. Dönem İstanbul Milletvekili olan AKŞİT, 58. Hükümette Turizm

Bakanı, 59. Hükümette önce Turizm Bakanı, sonra Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkan Vekilliği yapan AKŞİT; 9 Nisan 2009 tarihinde TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığına seçildi. Taboola'dan 12 Haziran 2011 tarihine kadar kurucu başkan olarak TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığı görevi yapmıştır. Türkiye'de Kadın Hakları ile ilgili yapılan yasal düzenlemelerde ve

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda farkındalık yaratılması açısından önemli katkılarda bulunmuştur.

Ayrıca STK'larla Devlet arasındaki ilişkilerin gelişimine ve güçlendirilmesine destek olmuştur. AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı görevini 2006 tarihinden bu yana yürümekte olan Güldal AKŞİT; 08 Temmuz 2011 – 14 Ekim 2014 tarihleri arasında AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı görevi yapmıştır.

Halen; AK Parti Genel Başkan Danışmanlığı ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi olarak siyasi çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve İngilizce bilmektedir.



İçişleri'nden ABD merkezli Cherst Vakfı tarafından beslene fondaşlara inceleme
Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e girişimine sert açıklama: Örgütlere özenip mekan basamazsın!
Filmlere konu olacak üst geçit: Çıkışı var inişi yok
Avcılar'da metrobüs arıza yapınca yolcular yürüyerek gitti
CHP'li Mansur Yavaş'tan işçilere sendika baskısı!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mafyalığa soyundu! Açıklanan her ekonomik verinin ardından kurum basıyor! Şimdi de hedefi TÜİK!
AK Partili Güldal Akşit hayatını kaybetti!
Enflasyon rakamları açıklandı
Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! Fedakâr sağlıkçıların zammı 1 Ocak’tan itibaren geçerli
Metin Gürcan'ın görüntüleri ortaya çıkınca DEVA Partisi ağız değiştirdi! 'Otoparkta para alması rahatsız edici'
Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele dönemi! Stokçuluk yapana 500 bin lira ceza
Ağrı, Kars ve Erzurum'da 'Eren Kış-10 Operasyonu' başlatıldı
Başkan Erdoğan düşük faiz politikasındaki kararlılığını ve ekonomide yeni yol haritasını anlattı! Dikkat çeken Çin örneği
16 Mossad ajanı için hesap vakti! 'Paranın izi...'
CHP'li meclis üyeleri sus pus oldu! Yalova Belediyesi'nde bu kez de şaibeli arsa devri skandalı
İstanbul merkezli 7 ilde DHKP/C’ye operasyon! 43 gözaltı kararı
CHP’li belediye işçi kıyımına devam ediyor
THY’den yola çıkacaklara fırtına uyarısı
Angela Merkel'e askeri tören ile veda edildi
Muharrem İnce: Millet İttifakı'nın Abdullah Gül isminde anlaşacaklarını duyuyorum
Meteoroloji'den flaş hava durumu uyarısı: Fırtına ve yağışlı havalar geri dönüyor

Meteoroloji'den flaş hava durumu uyarısı: Fırtına ve yağışlı havalar geri dönüyor

Bir ülke daha SİHA alacak! 'SİHA'lar kendini kanıtladı' diyerek duyurdular!

Bir ülke daha SİHA alacak! 'SİHA'lar kendini kanıtladı' diyerek duyurdular!

Hamburger sandılar balık çıktı! Sosyal medya bu görüntüyle çalkalanıyor...

Hamburger sandılar balık çıktı! Sosyal medya bu görüntüyle çalkalanıyor...

Aralık 2021 kira artış oranı belli oldu: Kira zam oranı hesaplama nasıl yapılıyor?

Aralık 2021 kira artış oranı belli oldu: Kira zam oranı hesaplama nasıl yapılıyor?

3 çocuk, galericilerin korkulu rüyası oldu! Ordu'dan araba çalıp İstanbul'da gezdiler

3 çocuk, galericilerin korkulu rüyası oldu! Ordu'dan araba çalıp İstanbul'da gezdiler

Sivilce sıkmak doğru mu? Sizin de başınıza gelebilir! Ordu Ünye'de 2 yıl önce göbeğindeki sivilceyi sıktı felç kaldı

Sivilce sıkmak doğru mu? Sizin de başınıza gelebilir! Ordu Ünye'de 2 yıl önce göbeğindeki sivilceyi sıktı felç kaldı