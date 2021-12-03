  • USD: 13,68 - 13,70
  • EURO: 15,45 - 15,48
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

AK Parti İstanbul teşkilatı kampa giriyor!

AK Parti İstanbul Teşkilatı’nın 15. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı başlıyor. Sapanca’da düzenlenecek olan program 3-5 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Ekleme: 3.12.2021 - 22:38 Güncelleme: 3.12.2021 - 22:45 / Editör: Ozge Selin
AK Parti İstanbul teşkilatı kampa giriyor!Sapanca'da yapılacak programa; AK Parti Genel Başkanvekillerimiz Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul 3 Kademe İl Yönetimi ve çok sayıda teşkilat mensubu katılacak.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 15. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı başlıyor. Sapanca'da düzenlenecek olan program 3-5 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kamp programında; AK Parti Genel Başkanvekillerimiz Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanları ve AK Parti İstanbul 3 Kademe İl Yönetimi yer alacak. İstanbul Teşkilatı'nın yaptığı çalışmalar masaya yatırılacak. Halihazırda devam eden çalışmalar değerlendirilecek. 2023 ve 2024 seçimlerinde yapılması planlanan faaliyetler ile ilgili olarak istişare edilecek.

Kamp programı, 4 Aralık Cumartesi günü AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin açılış konuşmasıyla başlayacak. Ardından AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş teşkilat mensuplarına hitap edecek ve bir sunum yapacak. Akabinde ise istişare ve değerlendirme toplantısı başlayacak.

5 Aralık Pazar günü ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir sunum yapacak. Akabinde ise AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım teşkilata hitap edecek ve bir sunum yapacak. Kamp programı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin kapanış konuşmasıyla sona erecek.
Türkiye'de yakalanan MOSSAD ajanlarının 20 yıla kadar hapsi istendi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Uluslararası toplum mülteci krizinde sınıfta kaldı
İYİ Parti'ye İzmir'de şok! Topluca istifa edip MHP'ye katıldılar
Ukrayna tarih verdi! Rusya büyük saldırıya hazırlanıyor
Meral Danış Beştaş: Abdullah Öcalan'ın barış getireceğini biliyorsunuz
Bakanlık resmen duyurdu! Milyonlarca liralık destek hesaplarda! Kime ne kadar destek sağlanacak? Son dakika açıklaması geldi
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
ABD Başkanı Biden'dan 'Putin' açıklaması: Daha ileri gitmemesi için çalışıyoruz
CANLI I Kasımpaşa - Beşiktaş maçı
Belçika'da OMICRON alarmı! Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırıldı
Balıkesirli vatandaşın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme hayali gerçek oldu: Koşturacağım senin için
3 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Son dakika: İran'ı karıştıracak 'ihanet' iddiası! MOSSAD dev tesisi onlara patlattırmış
Başkan Erdoğan Putin'le görüştü
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan milli deniz topuyla dalga geçti: Tenis topu değil di mi?
Kadıköy’de kilise provokasyonu: 3 şüphelinin 1'er yıl hapisleri istendi!
Bakan Hulusi Akar ve komuta kademesi Suriye sınırında
İhracat arttı TIR kuyrukları uzadı: Kapıkule'de ise 2 bin 500 TIR çıkış için bekliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Engelli Öğretmen Atama Töreni'nde anlamlı hediye
Başkan Erdoğan'dan Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalar!
Meteoroloji'den flaş hava durumu uyarısı: Fırtına ve yağışlı havalar geri dönüyor

Meteoroloji'den flaş hava durumu uyarısı: Fırtına ve yağışlı havalar geri dönüyor

Bir ülke daha SİHA alacak! 'SİHA'lar kendini kanıtladı' diyerek duyurdular!

Bir ülke daha SİHA alacak! 'SİHA'lar kendini kanıtladı' diyerek duyurdular!

Hamburger sandılar balık çıktı! Sosyal medya bu görüntüyle çalkalanıyor...

Hamburger sandılar balık çıktı! Sosyal medya bu görüntüyle çalkalanıyor...

Aralık 2021 kira artış oranı belli oldu: Kira zam oranı hesaplama nasıl yapılıyor?

Aralık 2021 kira artış oranı belli oldu: Kira zam oranı hesaplama nasıl yapılıyor?

3 çocuk, galericilerin korkulu rüyası oldu! Ordu'dan araba çalıp İstanbul'da gezdiler

3 çocuk, galericilerin korkulu rüyası oldu! Ordu'dan araba çalıp İstanbul'da gezdiler

Sivilce sıkmak doğru mu? Sizin de başınıza gelebilir! Ordu Ünye'de 2 yıl önce göbeğindeki sivilceyi sıktı felç kaldı

Sivilce sıkmak doğru mu? Sizin de başınıza gelebilir! Ordu Ünye'de 2 yıl önce göbeğindeki sivilceyi sıktı felç kaldı