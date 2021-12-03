AK Parti engelli vatandaşlar için sayısız adım!

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı “Engellilere pozitif ayrımcılık” başlığıyla engelli vatandaşlar için geçmiş yıllardan bugüne yapılanları ve bazı verileri sosyal medyadan açıkladı. AK Parti Kadın Kolları ayrıca bir mesaj yayınlayarak, “Engelleri birlikte aşıyoruz, daha erişebilir bir Türkiye için el ele çalışıyoruz. Bir gün değil her gün engelli vatandaşlarımızın yanındayız. #EngelleriBirlikteAştık” ifadelerini de kullandı. İşte ayrıntılar:

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle sosyal medyadan bir mesaj yayınlayarak, 'Engelleri birlikte aşıyoruz, daha erişebilir bir Türkiye için el ele çalışıyoruz. Bir gün değil her gün engelli vatandaşlarımızın yanındayız. #EngelleriBirlikteAştık' ifadelerini kullandı. AK Parti Kadın Kolları 'Engellilere pozitif ayrımcılık' başlığıyla engelli vatandaşlar için geçmiş yıllardan bugüne nelerin yapıldığını ve bazı verileri de paylaştı.Açıklamaya göre; 2010 yılında, engelliler içinalınacak özel tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı sayılmayacağı hükmü getirilerek engellilere yönelik pozitif ayrımcılık ilkesi Anayasa ile güvence altına alındığı ifade edildi.Engelliler yasası ile engellilik alanında çerçeve niteliği taşıyan Engelliler Yasası'nı 2005 yılında çıkarıldığı, özel eğitim, istihdam, sosyal yardımlar, evde bakım, özel bakım hizmeti ve erişilebilirlik gibi engellilik konusundaki temel hak alanlarında yaklaşık 1.500 maddelik Engelliler Hukuku oluşturulduğu vurgulandı.Kamu çalışan engelli memur sayısını 10 kat artırıldığını vurgulayan AK Parti Kadın Kolları, dünyada bir ilk olarak Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın başlatıldığı ifade edildi. 2002 yılında 5.777 olan çalışan engelli memur sayısının, 2020 yılı itibarıyla 57.809'a ulaştığı belirtilirken, engelli memurlara özel mesai hakkı tanındığı vurgulandı. Engelli memurların isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmemesi sağlandığı ifade edildi.Engelli evladı olan annelere erken emeklilik verildiği belirtilen açıklamada, ağır engelli evladı olan annelere 5 yıl erken emekli olma hakkı tanındığı ve 2008 yılında bugüne kadar toplam 1.757 annenin bu haktan yararlandığı açıklandı.