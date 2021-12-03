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Ağrı, Kars ve Erzurum'da 'Eren Kış-10 Operasyonu' başlatıldı

Ağrı, Kars ve Erzurum'da 'Eren Kış-10 (Çemçe - Madur ) Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çitftçi' operasyonu başlatıldı. Operasyonda 790 personel görev aldı.

Ağrı, Kars ve Erzurum'da 'Eren Kış-10 Operasyonu' başlatıldı
Ekleme: 3.12.2021 - 09:19 Güncelleme: 3.12.2021 - 09:19 / Editör: Ozge Selin
Ağrı, Kars ve Erzurum'da 'Eren Kış-10 Operasyonu' başlatıldı
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, Ağrı, Kars ve Erzurum illerinde 'Eren Kış-10 (Çemçe - Madur ) Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi' operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 790 personel görev aldı.

Açıklamada "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor" denildi.

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Ağrı, Kars ve Erzurum'da 'Eren Kış-10 Operasyonu' başlatıldı
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