16 Mossad ajanı için hesap vakti! 'Paranın izi...'

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 200 kişilik ekiple aylar süren takibi sonrası ortaya çıkardığı, İsrail gizli servisi Mossad'ın 16 kişiden oluşan 5 ayrı hücresine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mossad yetkilileriyle yurt dışında yüz yüze görüşerek talimatlandırılan tıp fakültesi öğrencisi Mohammed A. Salhab ve şebeke üyelerine para dağıtımının merkezinde bulunan canlı kurye Abdulkadir Barakat'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.Soruşturmada, geçen ay şebekenin yeni bir üyesinin tespit edilmesiyle şüpheli sayısı 16'ya çıktı. Tamamı tutuklu olan şüphelilerin, 'Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme' suçu kapsamında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.MİT PARANIN İZİNİ SÜRDÜİddianamede yer alan son dakika bilgisine göre casusluk eyleminin nasıl gerçekleştiği ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. Buna göre; organizasyon şemasının en üstünde Almanya'da bulunan İsrail pasaportu sahibi olan Ahmad Zaid isimli Mossad'ın saha sorumlusu yer alıyor.Zaid, Türkiye'deki Arap asıllı kişilerle irtibat geçerek, Türkiye'de bulunan Filistin başta olmak üzere yabancı uyruklu şahısların kurdukları STK faaliyetlerini, sosyal hayatlarını, eğitim süreçlerini, yurt dışı bağlantılarını izlemek için casus olarak kullandı. Zaid'in yurt dışında olması nedeniyle, hakkındaki suçlamalara yönelik soruşturmanın ayrılarak başka bir soruşturma üzerinden devam ettiği öğrenildi.'PARANIN İZİNİ TAKİP ET'Zaid, canlı kurye Abdulkadir Barakat aracılığıyla bu şahıslara binlerce dolar havale ofisleri aracılığıyla gönderdi. MİT, şebekeyi 'Paranın izini takip et' düsturuyla hareket ederek çökertti. İlk olarak canlı kurye Barakat'ı tespit etti. Barakat'ın dağıtım yaptığı casusları tek tek belirleyerek, Mossad'ın Türkiye'de faaliyet gösteren 16 kişilik şebekesi deşifre edildi. Para transferinin merkezinde bulunan canlı kurye Abdülkadir Barakat'ın yapılanmanın organizasyonunda kilit rol üstlendiği ve Mossad saha sorumlusu Ahmad Zaid'in Türkiye'deki en önemli adamı olduğu vurgulanan iddianameye göre; şebeke gizli haberleşme yöntemleri ile hücre tipi örgütlendi.TALİMATLARI YURT DIŞINDA ALDIİddianameye göre, şebekenin ikinci en kilit ismi olan ve Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 6. sınıfta okuyan Filistin asıllı Mohammed A. Salhab, 10-12 Haziran 2021 ve 19-21 Ağustos 2021 tarihlerinde İsviçre'ye seyahat ederek yabancı istihbarat servisleri ile görüşmelerde bulundu. Ahmad Zaid adlı Mossad saha sorumlusu ile internet tabanlı uygulamalar ve e-posta üzerinden görüşmeler gerçekleştirdi.Türkiye'nin Filistin diasporası ile ilişkileri ve önemli görülen kişiler hakkında araştırmalar yaptı. Bunları gizli yöntemlerle raporladı.ÖĞRENCİ VE İŞÇİ GÖRÜNTÜSÜŞüpheliler, talimat ile Türkiye'ye gelerek öğrenci ya da işçi görüntüsü altında faaliyetlerine devam etti. Mossad yetkilileriyle, ankesörlü telefon, internet tabanlı güvenilir iletişim araçları, gizli ve şifreli mail hesapları üzerinden irtibat kurdular. Saha sorumlularıyla, gerektiğinde İsviçre, Romanya, Kenya, Hırvatistan gibi ülkelere giderek yüz yüze talimatlandırıldılar. Menfaat karşılığında gizli yöntemler ile gösterdikleri çaba sonucu temin ettikleri ve milli güvenliği tehdit edecek bilgileri servis ettiler.