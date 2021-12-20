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Yüzde 1.29 120 ay taksitle hemen evinizi alın! Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası anlaşmalı konut projeleri herkesi ev sahibi yapıyor

Kamu bankalarının anlaşmalı konut projeleri ile vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olması sağlanıyor. Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank ile anlaşmalı tamamlanmış veya devam eden konut projeleri aracılığıyla sıfır konut satın almak isteyenler uygun faiz oranlarından da yararlanabilecek. En uygun konut kredisi faiz oranları ve konut projeleri ile herkesi ev sahibi yapacak kampanyalar duyuruldu

Yüzde 1.29 120 ay taksitle hemen evinizi alın! Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası anlaşmalı konut projeleri herkesi ev sahibi yapıyor
Ekleme: 20.12.2021 - 12:57 Güncelleme: 20.12.2021 - 13:03 / Editör: Ozge Selin
Yüzde 1.29 120 ay taksitle hemen evinizi alın! Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası anlaşmalı konut projeleri herkesi ev sahibi yapıyor
Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankası, anlaşmalı konut projeleri ile vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor.

TCMB'nin faiz indirimi sonrasında konut kredisi faiz oranlarını da düşüren Ziraat Bankası, düşük faiz oranları ve 120 aya varan vade seçenekleri ile kira öder gibi herkesi ev sahibi yapmaya hazırlanıyor.

TOKİ Konut ve İŞ Yeri Satışları dahil olmak üzere, Ziraat Katılım üzerinden Türkiye genelinde birçok anlaşmalı konut projesi ile vatandaşların uygun fiyatlarla ev sahibi olması sağlanacak.

Ziraat Bankası anlaşmalı projelerinden birini seçerek ev satın almak isteyenler proje kapsamında kullandırılacak kredi ile avantajlı bir şekilde ev sahibi olabilecek.

Ziraat Bankası konut kredisi hesaplama ve faiz oranları ise kısaca şu şekildedir:
• Ziraat Bankası Çalışanın Artısı Konut Kredisi Faiz Oranı: %1,29
• Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı: %1,36
• Ziraat Sıfır Konut Kredisi Faiz Oranı: %1,29

Yüzde 1.29 120 ay taksitle hemen evinizi alın! Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası anlaşmalı konut projeleri herkesi ev sahibi yapıyor

Vakıfbank Anlaşmalı Konut Projeleri Faiz Oranları
Vakıfbank SarıPanjur kredi paketi kapsamında, Türkiye genelinde inşaatı devam eden ve inşaatı bitmiş çok sayıda projeye başvuru yapabilmek mümkündür.

Düşük faiz oranları ve avantajlı ödeme seçenekleri ile Vakıfbank konut kredisi fırsatından hesaplı bir şekilde yararlanmak için vatandaşların yeni yıldan önce başvurularını yapmaları tavsiye edilir.

Vakıfbank konut kredisi hesaplama işlemlerinde proje ve kampanya detaylarına göre değişmekle birlikte, %1,29'dan başlayan faiz oranları ile konut kredisi desteği sağlanmaktadır. Ayrıca kredi miktarına göre yüzde 1,20'ye kadar faiz oranları düşürülmüştür.

Artan konut fiyatları karşısında ev sahibi olmak isteyenler için cazip teklifler Vakıfbank ve Vakıf Katılım Bankası tarafından sunulmaya devam ediyor.

Halkbank Anlaşmalı Konut Projeleri 
Halkbank'ın anlaşmalı konut projelerinden yararlanarak uygun faiz oranları ve kolay taksit ödeme seçenekleri ile vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olmaları sağlanmaktadır.

İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok farklı noktada devam eden ve tamamlanmış konut projeleri Halkbank güvencesi ile kredi desteği verilerek satışa çıkarılmaktadır.

Halkbank Hesaplı Evim Konut Kredisi kampanyası kapsamında, 120 ay vade ve %1,20'den başlayan faiz oranları ile vatandaşların 1 milyon TL'ye kadar düşük faizli kredi kullanması mümkündür.

1 milyon TL ve üzerinde krediler için %1,29 faiz oranı uygulanacaktır. Hesaplı konut kredileri ile tüm vatandaşların ev sahibi olması hedefleniyor.

Yüzde 1.29 120 ay taksitle hemen evinizi alın! Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası anlaşmalı konut projeleri herkesi ev sahibi yapıyor
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Yüzde 1.29 120 ay taksitle hemen evinizi alın! Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası anlaşmalı konut projeleri herkesi ev sahibi yapıyor
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