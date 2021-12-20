Yine İETT yine olay! Arıza yapan otobüsün motoru alev aldı
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesinde olaysız bir gün yok! Altyapıdan ulaşıma bütün alanlarda sıfır belediyecilik sergileyen Ekrem İmamoğlu'nun yönetiminde İstanbul'da yine bir otobüs arızası yaşandı. Bir vatandaşın kaydettiği görüntüde otobüsün motoru alev alev yanıyor.
İETT son günlerde peş peşe yaşanan skandallarla gündemde. Durağa dalanlar, yolda kalanlar
derken bir olay da Ayrılık Çeşmesi İstasyonunda meydana geldi.
BİZ ALIŞTIK
Marmaray'a binen bir vatandaş Ayrılık Çeşmesi İstasyonunda motoru yanan bir İETT
otobüsünün görüntülerini kaydeden vatandaş, "Bizler bu görüntülere alıştık" dedi.
ALEV ALEV...
Görüntülerde otobüsün motor kısmında alevlerin yükseldiği net bir şekilde görülüyor.
İBB'DEN TEHDİT
CHP'li İBB'nin rezalet sonrası bakımsızlık yüzünden otobüsleri arızalanan şoförleri de işten
atmakla tehdit ettiği ortaya çıkmıştı. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu imzasıyla
arızalanan otobüslerin vatandaşlar tarafından itilmesi yasaklandı. Şoförlere gönderilen yazıya
göre otobüsün vatandaş tarafından itilmesine müsaade eden şoförün işine son verileceği
açıklandı.