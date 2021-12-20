Yine İETT yine olay! Arıza yapan otobüsün motoru alev aldı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesinde olaysız bir gün yok! Altyapıdan ulaşıma bütün alanlarda sıfır belediyecilik sergileyen Ekrem İmamoğlu'nun yönetiminde İstanbul'da yine bir otobüs arızası yaşandı. Bir vatandaşın kaydettiği görüntüde otobüsün motoru alev alev yanıyor.

İETT son günlerde peş peşe yaşanan skandallarla gündemde. Durağa dalanlar, yolda kalanlarderken bir olay da Ayrılık Çeşmesi İstasyonunda meydana geldi.BİZ ALIŞTIKMarmaray'a binen bir vatandaş Ayrılık Çeşmesi İstasyonunda motoru yanan bir İETTotobüsünün görüntülerini kaydeden vatandaş, "Bizler bu görüntülere alıştık" dedi.ALEV ALEV...Görüntülerde otobüsün motor kısmında alevlerin yükseldiği net bir şekilde görülüyor.İBB'DEN TEHDİTCHP'li İBB'nin rezalet sonrası bakımsızlık yüzünden otobüsleri arızalanan şoförleri de iştenatmakla tehdit ettiği ortaya çıkmıştı. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu imzasıylaarızalanan otobüslerin vatandaşlar tarafından itilmesi yasaklandı. Şoförlere gönderilen yazıyagöre otobüsün vatandaş tarafından itilmesine müsaade eden şoförün işine son verileceğiaçıklandı.