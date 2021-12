Vitor Pereira İstifa Mı Etti? Fenerbahçe’nin Yeni Teknik Direktörü Kim Olacak?

Vitor Pereira İstifa Mı Etti?

Vitor Pereira Kimdir?

Fenerbahçe’nin Yeni Teknik direktörü Kim Olacak?

Süper Lig’in 17. Haftasında oynanacak olan Fenerbahçe Beşiktaş maçı birçok taraftarın ilgiyle beklediği maçlar arasında yer alıyordu. 2-2 berabere kalarak biten Fenerbahçe Beşiktaş maçının ardından Vitor Pereira’ın istifa ettiği söylentileri ortalıkta dolanmaya başladı. Bu sebeple birçok kişivesorularına cevap aramaya başladı.sorusu ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.Fenrbahçe Beşiktaş maçının ardından Vitor Pereira’nın istifa ettiği yönünde birçok söylenti ortaya çıktı. Bu konu kapsamındasoruları taraftarların en sık araştırdığı konular arasında yer aldı. Fenerbahçenin Süper Lig’de mağlubiyetler yaşaması sonrası Vitor Pereira ‘nın istifa etmesi yönünde birçok görüş sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Vitor Pereira’nın Salı günü itibariyle istifa edeceği tahmin ediliyor. Vitor Pereira ayrılacağı iddiaları üzerine "Gerçekten birlik olmuş bir takım gördüm, taraftarı, hocası ve başkanı için. Taraftarın odağının etkilendiğini düşünmüyorum. Spekülasyonlar yapılabilir ama ben umursamıyorum. Burada olmaktan dolayı gururluyum ve konuşulanları umursamıyorum. Öncelikle yapmamız gereken şey çalışmalara devam edip puanları telafi etmek. Yarın önümüzdeki maça odaklanacağız. Birlik olmamız gerekiyor. Takımda bir birlik havası var. Puan farkını kapatmak istiyoruz ama futbolda her şeyi kontrol edemiyorsunuz. Başkanımız bizi her zaman destekledi, bize yardım etti ve en iyi şartları bize sundu. Taraftarın duygularını kabul etmemiz gerekiyor. Tutkulu bir taraftarımız var, bu tepkileri doğal olarak anlamamız gerekiyor ama bizim de onlar için savaşmaya devam etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. Oyuncuların hakkında da açıklamada bulunan teknik direktör "Maçtan öncede belirttiğim gibi Mert Hakan gerçekten çok sevdiğim bir oyuncu. Ruhuyla oynuyor ama o bir sakatlıktan geldi. Yeni döndükten sonraki zamanlarda fiziksel durum aynı seviyede olmuyor. Fizik seviyesi en iyi seviyede değil. Bugün oyuna girdiğinde takımına yardım etmek için en iyisini yaptı. İrfan cezalıydı ve bu periyotun ilk günlerinde antrenman yapamadı bileğindeki problemden dolayı. Onun yerine oynayan Rossi çok iyi bir performans sergilemişti. Bugün oynayan herkes çok çalıştı. Benim için oyunun sonucunun bu şekilde değerlendirilmesine saygı duyarım. Gerçekten iyi oynadığımızı düşünüyorum. Mert ve İrfan takıma yardım ettiler. Sosa konusunda biz ilk 11'e karar verirken antrenmanlarda günlük olarak oyuncuları görme fırsatı oluyor ve olabilecek en iyi 11'i sahaya sürüyoruz. Bize göre maça çıkabilecek en iyi 11 buydu. Kazanmış olsaydık 'a, b ve c oyuncusu oynasaydı' yorumu olmazdı. Biz de tercih yaparken en iyisini yapmaya çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.Vitor Pereira ‘nın istifa edeceği yönünde çıkan söylentiler özellikle Fenerbahçe taraftarlarının sık sık konuştuğu konular arasında yer alıyor. Konu kapsamında araştırılanlardan biri desorusu oldu. Vitor Pereira 26 Temmuz 1968 Espinho doğumludur. Tam ismi Vítor Manuel de Oliveira Lopes Pereira olan teknik direktör kariyerine ilk adımı Sporting Espinho kulübünde futbolcu olarak atmıştır. 28 yaşında futbolu bırakmasının ardından 2004 yılında Sanjoanense ilk kez teknik direktör olarak görev almıştır. Temmuz 2021 tarihinde ise Fenerbahçe’nin teknik direktörü olarak görevine devam etmiştir.Fenerbahçe’nin son zamanlarda bazı mağlubiyetler yaşaması birçok kişi tarafından konuşuluyordu. Bu sebeple özellikle sosyal medya üzerinden Vitor Pereira’nın istifa etmesi yönünde görüşler ortaya atılıyordu. Konuyla ilgili olarak Vitor Pereira ‘nın istifa edeceği söylentileri ortaya çıktı. Salı günü istifa etmesi beklenen Vitor Pereira ‘nın yerine kimin geleceği ise oldukça merak ediliyor. Bu sebeple taraftarlarsorusu hakkında tartışmalara başladı. Teknik Direktör adayları arasında yer alan Kenan Kolçak’ın sakatlığının ardından sahalara geri dönmeyecekti. Bu sebeple Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü için konuşulan isimler arasında Kenan Kolçak yer alıyor.