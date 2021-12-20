  • USD: 16,34 - 16,37
  • EURO: 18,50 - 18,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ünlü iş insanına şantaj şoku! 'Para vermezsen eşine göndereceğim ailenle paylaşacağım'

Gayrimenkul işiyle uğraşan ünlü iş insanı sosyal medya üzerinden tanıştığı genç kadınla cinsel içerikli konuşmalar yaptı. Ardından görüşmeyi kesen iş insanı, "Bana eğer para vermezsen konuşmalarımızı eşine göndereceğim" şeklindeki şantaja maruz kaldı. Olayın şokuyla kendisine gönderilen banka hesabına para yatıran iş insanı, şantajın ardı arkası kesilmeyince karakola koştu.

Ekleme: 20.12.2021 - 10:59 Güncelleme: 20.12.2021 - 11:23 / Editör: Ozge Selin
Ünlü iş insanına şantaj şoku! 'Para vermezsen eşine göndereceğim ailenle paylaşacağım'
Ünlü iş insanı 14 Ağustos günü sosyal medya hesabından bir kullanıcı ile tanıştı. Neşe E. isimli kadınla bir süre sosyal medya üzerinden görüşen iş insanı, genç kadınla telefon üzerinden görüşmeye başladı.

ŞANTAJA MARUZ KALDI

Günler süren ikili arasındaki mesajlaşmalar, yerini cinsel içerikli konuşmalara bıraktı. İddiaya göre, konuşmalar sonrası iş insanı kadından rahatsız oldu ve numarasını engelledi. Fakat Neşe, iş insanını peşini bırakmayarak başka telefon numaralarından aramaya devam etti.

Genç kadın yine iddiaya göre aramalarında, 'Bana eğer para vermezsen konuşmalarımızı eşine göndereceğim, ailenle de paylaşacağım' diyerek tehditler savurdu. Şantaja boyun eğen iş insan, kendisine gönderilen Iban bilgilerine önce 10 bin lira gönderdi. Olayın şokunu üzerinden atamayan iş insanı banka hesabına, 3,5 bin lira daha gönderdi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Şantajın devam etmesi ardından karakola başvuran ünlü isim, kendinden şantaj yoluyla para isteyen şahısın cezalandırılasını istedi. İş insanını arayan telefon numaralarının yurtdışı numarası olduğu tespit edilirken, özel bir bankaya ait oaln hesap bilgilerinin ise Neşe ismine kayıtlı olduğu tespit edildi. Soruşturma sürüyor.
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı Ahmet Demir'den yeni açıklama: 'Yemek ısmarlayayım' dedi, daha fazla saçmalamaması için...
Pınar Gültekin cinayetinde son dakika: İtiraz savaşları! Katil Cemal Metin Avcı'nın ailesi...
Bir bomba iddia daha! 'Muharrem Sarıkaya, yedi aylık hamile gazeteciye daha fazlasını yaptı'
Elon Musk, 'Türkiye' baskısına boyun eğmedi! Şantajcı belli oldu!
Önce reklam sonra vurgun! FOY Token battı: ‘Bağımsız gazeteci’ yalanları böyle çöktü
ABD Savunma Bakanlığı Danışmanı Scott Crino'dan Türkiye’nin İHA/SİHA konusundaki başarısına övgü dolu sözler
TÜSİAD neden sanayici derneği gibi değil tefeci gibi davranıyor? Hükümeti tehdit eden TÜSİAD'a tepkiler çığ gibi
81 ilde eş zamanlı operasyon! 563 adrese baskın...
FETÖ’cü savcı polis müdürünün ailesini de ablukaya almış
ABD'de ordu 2024’te darbe yapabilir: 3 ABD’li general Washington Post'tan uyardı
BES’te olanlara güzel haber! 1 Ocak'ta başlıyor
Türkiye'nin gözü kritik Kabine'de! Memur ve emekli maaşlarına ek zam gelecek mi? Omicron için ek tedbirler alınacak mı?
Bakan Bilgin açıkladı! Emekli maaşında alttan başlayarak kademeli zam
MÜSİAD’dan Türkiye Ekonomi Modeli’ne destek: Düşük faiz odaklı politikanın destekçisiyiz
Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın saldırısına uğrayan İHA kameramanı Ahmet Demir, o anları anlattı
Başkan Erdoğan'dan faiz indirimi mesajı: Benden başka bir şey beklemeyin
Mehmetçik kar altında görevinin başında!
CHP'li İBB'nin onarmadığı arızalı üst geçit asansörü engelli vatandaşlara zor anlar yaşattı!
19 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Bakan Koca'dan şiddete maruz kalan hekim açıklaması!
Eğitime kar engeli! O illerde yaşayanlar dikkat!

Eğitime kar engeli! O illerde yaşayanlar dikkat!

Meta, Yılın En Kötü Şirketi listesinde açık arayla zirvede! Mark Zuckerberg'e büyük şok

Meta, Yılın En Kötü Şirketi listesinde açık arayla zirvede! Mark Zuckerberg'e büyük şok

Onur Alp Eker'in soruşturmasında yeni gelişme! Ölüm nedeni belirlenememişti

Onur Alp Eker'in soruşturmasında yeni gelişme! Ölüm nedeni belirlenememişti

Karabük’te 12 yaşındaki çocuğa tepki çeken gözaltı: Soruşturma başlatıldı

Karabük’te 12 yaşındaki çocuğa tepki çeken gözaltı: Soruşturma başlatıldı

Ünlü iş insanına şantaj şoku! 'Para vermezsen eşine göndereceğim ailenle paylaşacağım'

Ünlü iş insanına şantaj şoku! 'Para vermezsen eşine göndereceğim ailenle paylaşacağım'

Türk devletlerinden uzayda işbirliği: 'Tarihi bir adım atıyoruz'

Türk devletlerinden uzayda işbirliği: 'Tarihi bir adım atıyoruz'

23 can kaybı, 13 kişinin durumu ağır! Sahte alkol kâbusu büyüyor

23 can kaybı, 13 kişinin durumu ağır! Sahte alkol kâbusu büyüyor