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TÜSİAD neden sanayici derneği gibi değil tefeci gibi davranıyor? Hükümeti tehdit eden TÜSİAD'a tepkiler çığ gibi

Kuruluşundan bu yana siyasi müdahaleleri eksik olmayan TÜSİAD yine tartışmaların odağında. Türkiye’nin en büyük sanayicilerini bir araya toplama iddiasındaki TÜSİAD, tam tersine sanayiyi, üretimi ve istihdamı teşvik eden düşük faiz politikasına karşı çıkıyor. TÜSİAD, tefeciler gibi paradan para kazanmak istiyor, rant ekonomisini ve yüksek faizi savunuyor. Faizi düşüren hükümeti de tehdit ediyor. AK Parti kurmayları, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz günlerde aradığı Simone Kaslowski’nin başkanı olduğu TÜSİAD’ın hükümetin yeni ekonomik programını hedef almasına sert tepki gösterdi.

TÜSİAD neden sanayici derneği gibi değil tefeci gibi davranıyor? Hükümeti tehdit eden TÜSİAD'a tepkiler çığ gibi
Ekleme: 20.12.2021 - 10:03 Güncelleme: 20.12.2021 - 10:28 / Editör: Ozge Selin
TÜSİAD neden sanayici derneği gibi değil tefeci gibi davranıyor? Hükümeti tehdit eden TÜSİAD'a tepkiler çığ gibi
Türkiye'nin savunma sanayi, enerji gibi stratejik alanlarda milli ve yerli imkânlarla başardığı modeli, finans sistemine de uygulamaya başlaması TÜSİAD'ı panikletti.
Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat yerine kaynakların faizde tutulmasını isteyen tefeciler, Merkez Bankası'nın faizi indirmesiyle birlikte dolara saldırmaya başladı.

HÜKÜMETİ NEDEN TEHDİT EDİYORLAR?

Elinde yüklü miktarda dolar bulunan kesimin önemli bir kısmının TÜSİAD üyesi sermaye çevreleri olduğu biliniyor. Bu nedenle son haftalardaki kur manipülasyonlarından en büyük
kazancı elde edenler de bu kesimler oldu. Kurların geldiği seviyeyi daha da yukarı tırmandırmanın kendilerini de vuracağını bilen faizcilerin 'yeni ekonomi programından vazgeçersen anlaşabiliriz' teklifiyle hükümeti pazarlık masasına çekmeye çalışması dikkat çekiyor.


ÜLKEYİ YANGIN YERİNE ÇEVİRMEK İSTİYORLAR

Büyüme, üretim, yatırım, istihdam ve ihracat gibi ekonominin temel göstergelerinde güçlü bir performans gösteren Türkiye, geçmişte de benzer saldırılarla karşı karşıya kaldı. 2008'deki küresel krizden başarıyla çıkan Türkiye, Mayıs 2013'te yüzde 4,5 faiz ve yüzde 5,5 civarında bir enflasyonu yakalama başarısını gösterdiği sırada da Gezi olaylarıyla karşı karşıya kaldı. 8 yıl önceki kalkışmayı yaptıran küreselcilerin, 17/25 Aralık sürecinde hükümeti devirme girişimi benzer bir plan olarak hafızalara kazındı. Kovid-19 salgının küresel ekonomiyi vurduğu 2020'de yüzde 1,8 büyüyen, bu yıl ise yüzde 10 üzerinde bir büyüme başarısı elde etmesi beklenen Türkiye'yi 2018'deki gibi bir kur saldırısıyla yangın yerine çevirmek istiyorlar.

TEPKİLER GECİKMEDİ

AK Parti kurmayları, Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde aradığı Simone Kaslowski'nin başkanı olduğu TÜSİAD'ın hükümetin yeni ekonomik programını hedef
almasına sert tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: Bu ancak emperyalistler ve dış güçler namına, hesabına Türkiye'nin ekonomik kurtuluş savaşına bir darbe vurmaya
yönelik girişimi olarak zikredilebilir. Operasyon çekiyorlar, ancak bu sefer başaramayacaklar.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı CHP'nin eski kodlarının hiç değişmediğinin bir göstergesi. Siyaset dışı kurumlardan beklenti içine girdi. TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya: 28 Şubat'taki TÜSİAD'ın başını çektiği 'beşli çete', askerler artık yok. Kılıçdaroğlu bugün dövizle en çok spekülasyon yapan banka hesaplarında en fazla döviz bulunduran ve dövize saldırarak döviz fiyatları yükselten gruptan yardım istemektedir.
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