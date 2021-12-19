Türkiye'nin gözü kritik Kabine'de! Memur ve emekli maaşlarına ek zam gelecek mi? Omicron için ek tedbirler alınacak mı?

Döviz kurundaki yükseliş, fahiş fiyatlarla mücadele ve memur - emekli zammı... Kabine bu kez ekonomi gündemiyle bir araya gelecek.Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak.Yılın son Kabine toplantısında, döviz kurlarında yaşanan artışlar değerlendirilecek.Son dört toplantıda arka arkaya faiz indiriminde bulunan Merkez Bankası'nın Aralık ayı içinde dövize uyguladığı beş müdahale de gündemde olacak. Kabine'nin bir diğer önemli gündemi de memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan yıllık artış olacak.Hükümet, merakla beklenen ek zam oranını belirleyecek.OMICRON İÇİN EK TEDBİRLER GELİR Mİ?Ve koronavirüsle mücadele... Türkiye'de henüz yeni yeni görülmeye başlanan Omicron varyantına ilişkin alınacak ek tedbirler de masada olacak.Terörle mücadele de kabinenin konuşacağı konular arasında yer alacak, son dönemde güvenlik güçleri ve MİT'in gerçekleştirdiği operasyonlar, sahadaki son durum ve gelen istihbarat raporları masaya yatırılacak.Son olarak Başkan Erdoğan, 17-18 Aralık tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye - Afrika Ortaklık Zirvesi'nin sonuçlarını Kabine üyeleri ile paylaşacak, zirvede pek çok ülkenin devlet adamlarıyla görüşen Erdoğan, Kabine'yi bilgilendirecek.