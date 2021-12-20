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Sahte içkiden hayatını kaybeden adamın eşinden dehşete düşüren sözler: Eşim çığlık çığlığa öldü

Avcılar'da sahte içki içtikten sonra vücut ağrısı ve göz kararma, şikayetleriyle hastane giden 4 çocuk annesi Dilek Havuççuoğlu (50) hayatını kaybetti. Dilek Havuççuoğlu, eşi Fikret Havuççuoğlu, " Eşim sahte alkol aldıktan sonra 'her yerim ağrıyor ve gözlerim görmüyor, ayaklarım üşüyor' dedi. Eşim çığlık çığlığa öldü. Eşimin 25 liraya alkol aldığını bilmiyordum. Bilseydim aldırmazdım. İnsan sevdiğini göz göre göre ölüme bırakır mı?" dedi.

Ekleme: 20.12.2021 - 13:48 Güncelleme: 20.12.2021 - 13:58 / Editör: Ozge Selin
Sahte içkiden hayatını kaybeden adamın eşinden dehşete düşüren sözler: Eşim çığlık çığlığa öldüAvcılar'da tekstil firmasında çalışan Dilek Havuççuoğlu evinin yakınlarında bulunan tekel bayisinden sahte içki aldı. Havuççuoğlu, sahte içkiyi içtikten sonra gözelerinde kararma ve vücut ağrısı şikayetleri nedeniyle fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede Havuççuoğlu'nun sahte içkiden zehirlendiği ortaya çıktı. Yoğun bakıma alınan 4 çocuk annesi Havuççuoğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Havuççuoğlu'nun cansız bedeni otopsi yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumuna getirildi.



'EŞİM ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA ÖLDÜ'

Dilek Havuççuoğlu'nun eşi Fikret Havuççuoğlu, 'Eşimi sahte alkolden kaybettim. Ben alkol kullanmam ancak eşim benden habersiz kullanıyordu. Eşim en son alkol aldığında kötü oldu. Evin yakınlarında bulunan bir tekel bayisinden 25 liraya su şişesi içinde votka almış. Aldığı gün hemen içmiş. Eşim bana pazar günü, 'her yerim ağrıyor ve gözlerim görmüyor, ayaklarım üşüyor' dedi. Biz de hastaneye gittik. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen eşimi kaybettik. Eşim çığlık çığlığa öldü. Eşimin 25 liraya alkol aldığını bilmiyordum. Bilseydim aldırmazdım. İnsan sevdiğini göz göre göre ölüme bırakır mı?' dedi.

Sahte içkiden hayatını kaybeden adamın eşinden dehşete düşüren sözler: Eşim çığlık çığlığa öldü

'EŞİM BENİM HER ŞEYİMDİ, ELİM AYAĞIM, KOLUMDU'

'Eşim, birlikte öleceğiz diyordu' diyen Fikret Havuççuoğlu, 'Eşim benim her şeyimdi, elim ayağım, kolumdu. Ağacı kökten kestiler. Eşime sahte alkolü Avcılar'da bir hastanenin yakınında bulunan tekel bayiden almış. Bu sahte alkolü satan kişiden şikayetçi oldum, yakalanmış. En ağır cezayı almasını istiyorum. Böyle insanlar sokaklarda gezmemeli' diye konuştu.

'BİZİM CİĞERİMİZ YANDI'

Sarıyer'de sahte içki aldıktan sonra fenalaşıp hastaneye giden E.K. de (54) hayatını kaybetti. E.K.'nın yeğeni Sibel Kök ise 'Dayım cuma günü Sarıyer'de bir esnaftan sahte alkol almış. Votka içtiğini biliyoruz. O sahte alkollüde bidonlardan pet şişelere doldurup satıyorlarmış. Cuma günü içmiş, cumartesi rahatsızlanmaya başlamış. Bulantı, kusma, baş ağrısı gibi şikayetleri varmış. Hemen doktora götürdük. Ancak dayımı kaybettik. Dayıma bu sahte alkolü satan kişinin birçok sabıkası varmış. Adam daha önceden de sahte alkol satmış. Allah bu sahte alkollü satanlardan sorsun. Bizim ciğerimiz yandı' ifadelerini kullandı.

Sahte içkiden hayatını kaybeden adamın eşinden dehşete düşüren sözler: Eşim çığlık çığlığa öldü

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