  • USD: 16,34 - 16,37
  • EURO: 18,50 - 18,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Onur Alp Eker'in soruşturmasında yeni gelişme! Ölüm nedeni belirlenememişti

Onur Alp Eker'in 3 günlük aramalar sonucunda dere yatağında ölü bulunması ile ilgili yürütülen soruşturmadan takipsizlik kararı çıktı. Ankara'da tıp fakültesi bölümünde öğrenim gören Onur Alp Eker, kaçan kurbanlık koyunun peşinden gittiği sırada kaybolmuş, bulunması için ekipler tarafından aralıksız çalışmalar sürdürülmüştü.

Ekleme: 20.12.2021 - 09:35 Güncelleme: 20.12.2021 - 09:40 / Editör: Ozge Selin
Onur Alp Eker'in soruşturmasında yeni gelişme! Ölüm nedeni belirlenememişti
Ankara'da Onur Alp Eker, dedesi ile Kurban Bayramı'nın birinci günü kesmek için ahırdan çıkardıkları koyunun dağlık alana kaçması sonucu peşinden gitti. Kurbanlığın peşinden giderken de kayboldu. 3 gün sonra cesedine ulaşılan 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisinin ölüm nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, Onur Alp Eker'in ölüm sebebi ve mekanizmasının bilinmediği belirtildi. İşte detaylar...


CANSIZ BEDENİ DERE YATAĞINDA BULUNDU

Onur Alp Eker kaçan koyunun peşinden giderken kayboldu. Eker'in ailesinin yaptığı arama çalışmaları sonuç vermeyince polis ve jandarma ekiplerine haber verildi. Ekipler tarafından yapılan 3 günlük arama çalışması sonucunda Eker'in cansız bedeni bir dere yatağının kenarında bulundu.

ÖLÜM NEDENİ BELİRLENEMEDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Onur Alp Eker'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Eker'in otopsi raporunda, bedeninde ileri derecede çürüme nedeniyle yumuşak dokularda ayrıntılı travmatik değişim analizi yapılamadığı belirtilerek, iç organlarda da ayrıntılı değerlendirme yapılamadığı kaydedildi.

Eker'den kan ve idrar elde edilemediği aktarılan raporda, mevcut verilerle ölüm sebebi ve mekanizmasının bilenemediği ifade edildi.

TAKİPSİZLİK VERİLDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Eker'in ölüm nedeninin belirlenemediği gerekçesiyle doğal ölüm sebebine bağlı takipsizlik kararı verildi.
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı Ahmet Demir'den yeni açıklama: 'Yemek ısmarlayayım' dedi, daha fazla saçmalamaması için...
Pınar Gültekin cinayetinde son dakika: İtiraz savaşları! Katil Cemal Metin Avcı'nın ailesi...
Bir bomba iddia daha! 'Muharrem Sarıkaya, yedi aylık hamile gazeteciye daha fazlasını yaptı'
Elon Musk, 'Türkiye' baskısına boyun eğmedi! Şantajcı belli oldu!
Önce reklam sonra vurgun! FOY Token battı: ‘Bağımsız gazeteci’ yalanları böyle çöktü
ABD Savunma Bakanlığı Danışmanı Scott Crino'dan Türkiye’nin İHA/SİHA konusundaki başarısına övgü dolu sözler
TÜSİAD neden sanayici derneği gibi değil tefeci gibi davranıyor? Hükümeti tehdit eden TÜSİAD'a tepkiler çığ gibi
81 ilde eş zamanlı operasyon! 563 adrese baskın...
FETÖ’cü savcı polis müdürünün ailesini de ablukaya almış
ABD'de ordu 2024’te darbe yapabilir: 3 ABD’li general Washington Post'tan uyardı
BES’te olanlara güzel haber! 1 Ocak'ta başlıyor
Türkiye'nin gözü kritik Kabine'de! Memur ve emekli maaşlarına ek zam gelecek mi? Omicron için ek tedbirler alınacak mı?
Bakan Bilgin açıkladı! Emekli maaşında alttan başlayarak kademeli zam
MÜSİAD’dan Türkiye Ekonomi Modeli’ne destek: Düşük faiz odaklı politikanın destekçisiyiz
Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın saldırısına uğrayan İHA kameramanı Ahmet Demir, o anları anlattı
Başkan Erdoğan'dan faiz indirimi mesajı: Benden başka bir şey beklemeyin
Mehmetçik kar altında görevinin başında!
CHP'li İBB'nin onarmadığı arızalı üst geçit asansörü engelli vatandaşlara zor anlar yaşattı!
19 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Bakan Koca'dan şiddete maruz kalan hekim açıklaması!
Eğitime kar engeli! O illerde yaşayanlar dikkat!

Eğitime kar engeli! O illerde yaşayanlar dikkat!

Meta, Yılın En Kötü Şirketi listesinde açık arayla zirvede! Mark Zuckerberg'e büyük şok

Meta, Yılın En Kötü Şirketi listesinde açık arayla zirvede! Mark Zuckerberg'e büyük şok

Onur Alp Eker'in soruşturmasında yeni gelişme! Ölüm nedeni belirlenememişti

Onur Alp Eker'in soruşturmasında yeni gelişme! Ölüm nedeni belirlenememişti

Karabük’te 12 yaşındaki çocuğa tepki çeken gözaltı: Soruşturma başlatıldı

Karabük’te 12 yaşındaki çocuğa tepki çeken gözaltı: Soruşturma başlatıldı

Ünlü iş insanına şantaj şoku! 'Para vermezsen eşine göndereceğim ailenle paylaşacağım'

Ünlü iş insanına şantaj şoku! 'Para vermezsen eşine göndereceğim ailenle paylaşacağım'

Türk devletlerinden uzayda işbirliği: 'Tarihi bir adım atıyoruz'

Türk devletlerinden uzayda işbirliği: 'Tarihi bir adım atıyoruz'

23 can kaybı, 13 kişinin durumu ağır! Sahte alkol kâbusu büyüyor

23 can kaybı, 13 kişinin durumu ağır! Sahte alkol kâbusu büyüyor