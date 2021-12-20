Onur Alp Eker'in soruşturmasında yeni gelişme! Ölüm nedeni belirlenememişti

Ankara'da Onur Alp Eker, dedesi ile Kurban Bayramı'nın birinci günü kesmek için ahırdan çıkardıkları koyunun dağlık alana kaçması sonucu peşinden gitti. Kurbanlığın peşinden giderken de kayboldu. 3 gün sonra cesedine ulaşılan 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisinin ölüm nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, Onur Alp Eker'in ölüm sebebi ve mekanizmasının bilinmediği belirtildi. İşte detaylar...CANSIZ BEDENİ DERE YATAĞINDA BULUNDUOnur Alp Eker kaçan koyunun peşinden giderken kayboldu. Eker'in ailesinin yaptığı arama çalışmaları sonuç vermeyince polis ve jandarma ekiplerine haber verildi. Ekipler tarafından yapılan 3 günlük arama çalışması sonucunda Eker'in cansız bedeni bir dere yatağının kenarında bulundu.ÖLÜM NEDENİ BELİRLENEMEDİAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Onur Alp Eker'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Eker'in otopsi raporunda, bedeninde ileri derecede çürüme nedeniyle yumuşak dokularda ayrıntılı travmatik değişim analizi yapılamadığı belirtilerek, iç organlarda da ayrıntılı değerlendirme yapılamadığı kaydedildi.Eker'den kan ve idrar elde edilemediği aktarılan raporda, mevcut verilerle ölüm sebebi ve mekanizmasının bilenemediği ifade edildi.TAKİPSİZLİK VERİLDİAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Eker'in ölüm nedeninin belirlenemediği gerekçesiyle doğal ölüm sebebine bağlı takipsizlik kararı verildi.