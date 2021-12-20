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Önce reklam sonra vurgun! FOY Token battı: ‘Bağımsız gazeteci’ yalanları böyle çöktü

Kripto para piyasası kulislerine yeni bir iddia bomba gibi düştü. Kendilerini ‘Bağımsız’ gazeteci diye tanıtan isimlerin para karşılığı reklamını yaptığı FOY Token’in 16 milyon liralık vurgunla battığı öne sürülüyor.

Önce reklam sonra vurgun! FOY Token battı: ‘Bağımsız gazeteci’ yalanları böyle çöktü
Ekleme: 20.12.2021 - 10:35 Güncelleme: 20.12.2021 - 10:50 / Editör: Ozge Selin
Önce reklam sonra vurgun! FOY Token battı: ‘Bağımsız gazeteci’ yalanları böyle çöktü
Kendini 'Bağımsız gazeteci' diye tanıtan bir grubun para karşılığı reklamını yaptığı FOY Token'in kurucularının 16 milyon liralık vurgun yaptığı ve kayıplara karıştıkları iddia ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Temmuz ayında kendilerini gazeteci olarak tanıtan Gökhan Özbek, Çağlar Cilara, Kemal Özkiraz ve Levent Özeren gibi isimlerin 'FOY şöyle iyi, böyle mükemmel, giren pişman olmaz, düştüğüne bakmayın, telafi coin verilecek, tebrikler' gibi sosyal medya paylaşımlarıyla, insanları FOY Token almaya yönlendirmişti.

Önce reklam sonra vurgun! FOY Token battı: ‘Bağımsız gazeteci’ yalanları böyle çöktü

Gelen tepkilere kendilerini 'haber niteliğinde paylaştım', 'battı mı', 'suç mu', 'foyum var' falan diyerek savunan bu isimlerin aslında, her attıkları tweet başına 500 TL aldıkları ortaya çıkmıştı.

Önce reklam sonra vurgun! FOY Token battı: ‘Bağımsız gazeteci’ yalanları böyle çöktü

SOSYAL MEDYA HESABI 5 AYDIR KULLANILMIYOR

FOY Token sosyal medya hesabı Twitter'dan yaklaşık 5 aydır paylaşım yapılmadığı dikkat çekti. En son 31 Temmuz 2021 tarihinde 'Olumsuz seyreden mevcut kripto para piyasasında yatırımcılarımızı korumak için şirketimiz sahip olduğu 50 milyar adet FOY Token'i piyasadan silerek, yaktı' atılan tweet dikkat çekti.

Önce reklam sonra vurgun! FOY Token battı: ‘Bağımsız gazeteci’ yalanları böyle çöktü

FOY TOKEN YÜZDE 94 ERİDİ: İŞLEM HACMİ YOK

Token'ı temsil eden bu sosyal medya hesabının yaklaşık 5 aydır pasif kalması vurgunu doğrular nitelikte. Coingecko verilerine göre 30 Haziran tarihinde 0,00017 dolar düzeyinde işlem gören FOY Token, yaklaşık yüzde 94 kayıp ile 0,00001 dolardan işlem görüyor. İşlem hacmi ise günlük 1000 dolarlar düzeyine kadar gerilemiş olarak göze çarpıyor.

Önce reklam sonra vurgun! FOY Token battı: ‘Bağımsız gazeteci’ yalanları böyle çöktü
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Önce reklam sonra vurgun! FOY Token battı: ‘Bağımsız gazeteci’ yalanları böyle çöktü
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