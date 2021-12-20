Önce reklam sonra vurgun! FOY Token battı: ‘Bağımsız gazeteci’ yalanları böyle çöktü

Kendini 'Bağımsız gazeteci' diye tanıtan bir grubun para karşılığı reklamını yaptığı FOY Token'in kurucularının 16 milyon liralık vurgun yaptığı ve kayıplara karıştıkları iddia ediliyor.NE OLMUŞTU?Temmuz ayında kendilerini gazeteci olarak tanıtan Gökhan Özbek, Çağlar Cilara, Kemal Özkiraz ve Levent Özeren gibi isimlerin 'FOY şöyle iyi, böyle mükemmel, giren pişman olmaz, düştüğüne bakmayın, telafi coin verilecek, tebrikler' gibi sosyal medya paylaşımlarıyla, insanları FOY Token almaya yönlendirmişti.Gelen tepkilere kendilerini 'haber niteliğinde paylaştım', 'battı mı', 'suç mu', 'foyum var' falan diyerek savunan bu isimlerin aslında, her attıkları tweet başına 500 TL aldıkları ortaya çıkmıştı.SOSYAL MEDYA HESABI 5 AYDIR KULLANILMIYORFOY Token sosyal medya hesabı Twitter'dan yaklaşık 5 aydır paylaşım yapılmadığı dikkat çekti. En son 31 Temmuz 2021 tarihinde 'Olumsuz seyreden mevcut kripto para piyasasında yatırımcılarımızı korumak için şirketimiz sahip olduğu 50 milyar adet FOY Token'i piyasadan silerek, yaktı' atılan tweet dikkat çekti.FOY TOKEN YÜZDE 94 ERİDİ: İŞLEM HACMİ YOKToken'ı temsil eden bu sosyal medya hesabının yaklaşık 5 aydır pasif kalması vurgunu doğrular nitelikte. Coingecko verilerine göre 30 Haziran tarihinde 0,00017 dolar düzeyinde işlem gören FOY Token, yaklaşık yüzde 94 kayıp ile 0,00001 dolardan işlem görüyor. İşlem hacmi ise günlük 1000 dolarlar düzeyine kadar gerilemiş olarak göze çarpıyor.