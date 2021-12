Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı Ahmet Demir'den yeni açıklama: 'Yemek ısmarlayayım' dedi, daha fazla saçmalamaması için...

Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ile yaptığı yayın sırasında ses ayarlarını yapmaya çalışan İHA Kameramanı Ahmet Demir'e bir anda tokat attı. Neye uğradığını şaşıran Demir, tepki vermeden Sarıkaya'nın yanından ayrıldı. Görüntülerin sosyal medyaya sızmasının ardından Muharrem Sarıkaya'ya tepki yağdı. Sarıkaya ve Habertürk peş peşe açıklamalarla özür diledi. Ancak kamuoyunun tepkisi dinmedi. Sarıkaya, bu sabah Habertürk'teki 'Gün Başlıyor' programına çıkmazken, kanal yönetiminin bugün bu konuyu görüşmek üzere bir toplantı yapacağı belirtiliyor. Öte yandan İHA Kameramanı Ahmet Demir, Muharrem Sarıkaya ile ilgili bir açıklama daha yaptı. Demir, " 'Özür dilerim, gel sana bir yemek ısmarlayayım.' dedi. Daha da saçmalamaması için telefonu kapattım." ifadelerini kullandı.HABERTÜRK YAZARI MUHARREM SARIKAYA'DAN İHA KAMERAMANI AHMET DEMİR'E TOKATGaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj gerçekleştiren Habertürk Yazarı ve Ciner Medya Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, tepki çeken bir harekete imza attı. Yayın sırasında ses ayarlarını yapmak için özveri ile çalışan İHA Kameramanı Ahmet Demir, Sarıkaya'nın tokat atması ile neye uğradığını şaşırdı. Sarıkaya, Demir'e tokat attıktan sonra da öfkeli hareketlerine uzun süre devam etti. Daha sonra ise hiçbir şey olmamış gibi soru sormaya çalışan Sarıkaya'nın görüntüleri ortaya çıktı.SOSYAL MEDYA MUHARREM SARIKAYA VE HABERTÜRK'E TEPKİLER ÇIĞ GİBİİHA Kameramanı Ahmet Demir'e tokat atan Muharrem Sarıkaya'ya sosyal medyada yüz binlerce kullanıcı ateş püskürdü. Sarıkaya'nın hareketi sonrası Habertürk'e de tepkiler çığ gibi büyüdü. Kanal yönetimine Sarıkaya'nın görevine son verilmesi çağrısında bulunuldu.SARIKAYA VE HABERTÜRK'TEN ÖZÜR AÇIKLAMASISkandal sonrası Muharrem Sarıkaya özür açıklaması yayınladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sarıkaya, "Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin ile yaptığımız canlı yayın sırasında ardı sıra tekrar eden ve yayını da sorunlu hale getiren teknik aksaklıklar sebebiyle bir an kontrolümü kaybettim ve yapmamam gereken, bana ve temsil ettiğim kuruma yakışmayan bir davranışta bulundum.Yayın biter bitmez İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir'den ve o an orada bulunan İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın'dan ayrı ayrı özür diledim. Bu noktada kalmayıp, bir saat kadar sonra telefonda kendileri ile ayrı ayrı konuşup yaptığımın hata olduğunu belirtip özrümü her ikisine de yineledim. Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum." dedi.Bir özür açıklaması da Habertürk yönetiminden geldi. Habertürk'ün internet sitesinde yayınlanan açıklamada, "Habertürk TV'nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu canlı yayınında Ankara Temsilcimiz Muharrem Sarıkaya'nın gerçekleştirmiş olduğu kabul edilemez ve izahı olmayan davranışından ötürü İHA Gaziantep kameramanı Ahmet Demir arkadaşımızdan, ailesinden, çalıştığı kurumdan ve tüm kamuoyundan Habertürk olarak içtenlikle özür dileriz." ifadeleri yer aldı.ÖZÜR AÇIKLAMALARI SONRASI DA KAMUOYUN TEPKİSİ DİNMEDİSarıkaya ve Habertürk'ün özrü kamuoyunda kabul görmedi. Sosyal medyada özür açıklamaları sonrası da Sarıkaya'nın kurumla ilişiğinin kesilmesi çağrıları yapıldı.SALDIRIYA UĞRAYAN İHA KAMERAMANI AHMET DEMİR KONUŞTU: ŞOKA UĞRADIMFerhat Ünlü ile Hafta Sonu Ana Haber programına katılan Ahmet Demir, saldırı anını anlattı. Demir, "Yayın için ordaydık. İhlas Haber Ajansı olarak tüm kontrollerimizi yaptık ve tüm eksiklikleri giderdik. Yayın öncesi Muharrem beyin reji ile bağlantı kurabilmesi için telefon bağlantısının yapılması gerekiyordu. Telefon verdik bunu kullanmasını istedik ancak kendi telefonunu kullanmak istedi. Yayın esnasında telefonu şebeke sorunu yaşadı. Bundan dolayı bize sürekli yayın sırasında hareketlerde bulunuyordu. Bende kendisine yardımcı olmak için telefon ve kulaklık ile yayına gittim. Ancak kendisi o an neden bilmediğim bir şekilde o çirkin saldırıyı yaptı. O anda şoka uğradım ve ne yapacağımı şaşırdım. " ifadelerini kullandı.FATMA ŞAHİN YAYIN SONRASI TEPKİ GÖSTERDİFatma Şahin'in sessiz kalmasına dair açıklamalarda bulunan Ahmet Demir, "Fatma Şahin yayının aksamaması için tepkisiz kaldı. Yayına devam ettiriyor. Yayın sonrası Muharrem bey yaptığı hareketin çirkin olduğunu fark ettiği anda bana özür dilemeye çalıştı. Bende kendisine 'Yaşınıza hürmeten bir şey demiyorum ama özrünüzü kabul etmiyorum. Ben İhlas Haber Ajansı ve yayına saygı duyduğum için işime devam ettim. Yoksa tepkimi orda gösterecektim. Fatma Şahin'de çevredeki insanlara tepki gösterdi. Yanındaki insana bu hareketi yapan insan ile bana yayın yaptırdınız dedi. Ben kendisinin yayın sonrası tepki gösterdiğini gördüm. Ama yayın sırasında böyle tepki göstermedi" dedi."HUKUKİ MÜCADELEMİ BAŞLATACAĞIM"Görüntülerin yayınlanmasını istemediğini belirten Ahmet Demir, "Görüntülerin yayılmasını istemiyordum. Çünkü yaşlı bir annem var. O bu videonun yayılması sonrası büyük sıkıntılar yaşadı. Telefonum ile sonra müdürümü arayarak özür dilediler. Kendisinin yapmış olduğu saldırıyı kabul etmiyorum ve hukuki mücadelemi başlatacağım" şeklinde konuştu.DEMİR'DEN YENİ AÇIKLAMA GELDİBugün'de Sputnik'e konuşan İHA Kameramanı Demir, Sarıkaya'nın kendisinden özür diledikten sonra bir de yemek ısmarlama teklifinde bulunduğunu ifade etti.Demir şu ifadeleri kullandı:Özür dilerim, gel sana bir yemek ısmarlayayım. Daha da saçmalamaması için telefonu kapattım. Keşke böyle bir olay yaşanmasıydı, keşke böyle bilinmeseydim. Keşke orada haksız olsaydık, o sorunu çıkaran biz olsaydık. Ve bu adamın o kızması haklı olsaydı, o yediğim tokadı sineye çekebilseydim. Ama suçsuz olmak… Bu zorumuza gitti.MUHARREM SARIKAYA PROGRAMA ÇIKMADIHabertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, hafta içi her sabah Habertürk ekranlarında yayınlanan Duygu Kaya İle Gün Başlıyor programına bu sabah katılmadı. Kanal yönetiminin bugün Sarıkaya ile ilgili kararını vermesi bekleniyor.HABERTÜRK'ÜN ÖNÜNDE PROTESTO YAPILACAKDİSK Basın-İş, Muharrem Sarıkaya'nın saldırısı sonrası Habertürk İstanbul Binası önünde protesto düzenleyecek. Yapılan açıklamada, "Basın emekçisi Ahmet Demir'e atılan tokadı suratında hisseden herkese bir çağrımız var: Hepinizi, meslektaşımızın yanında olmak ve sorumlulardan hesap sormak için Beyoğlu'ndaki Haber türk binası önüne davet ediyoruz. 20 Aralık Pazartesi, 18.30 Haber türk Genel Merkezi." denildi.