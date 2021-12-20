Muharrem Sarıkaya'nın İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atmasına Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden saatler sonra zoraki kınama

Gazeteci Muharrem Sarıkaya, canlı yayında yaşanan ses problemini çözmeye çalışan İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat attı. Sarıkaya'nın bu çirkin saldırısı tepkilere yol açtı.Gazeteci Muharrem Sarıkaya, Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılı sebebiyle şehre gitti. Sarıkaya, canlı yayın esnasında ses problemi yaşanmasının ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) Gaziantep muhabiri Ahmet Demir ikilinin mikrofon bağlantısını kurmaya çalıştı. Bu esnada, Sarıkaya sinirlenerek İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atarak itti.TEPKİLER GECİKMEDİGazeteci Muharrem Sarıkaya'nın canlı yayında İHA muhabirine yaptığı tokatlı saldırı, sosyal medyadan sivil toplum kuruluşlarına kadar bir çok kişinin tepkisine neden oldu.Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, 'Habertürk TV yorumcusu Muharrem Sarıkaya'nın genç meslektaşımız Ahmet Demir'e yaptığı çirkin saldırıkabul edilemez. Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın İhlas Haber Ajansı Gaziantep Muhabiri meslektaşımız Ahmet Demir'e yönelik çirkin hareketini en sert biçimdekınıyoruz. İşin üzücü yanı yıllardır basın mesleğinin içinde olan bir kişinin genç bir meslektaşına saldırıda bulunması. Bu durum bizi daha da üzmüştür. Gençmeslektaşımızın haber çekimi sırasında Sarıkaya'ya yardımcı olurken yaşanan aksaklıklar nedeniyle hak etmediği bir saldırı, kuru bir özürle geçiştirilecekbasitlikte bir olay değildir. Tüm basın camiasına atılan o tokatla ilgili sürecin takipçisi olacağız' ifadelerine yer verdi.Diplomasi Muhabirleri Derneği, Ekonomi Muhabirleri Derneği, Parlamento Muhabirleri Derneği, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği ve Türkiye Haber Kameramanları Derneği,Muharrem Sarıkaya'yı 'gazeteci' olarak tanımadıklarını bertikleri bir yazılı basın açıklaması yaptılar.Dernek gruplarından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:'Muharrem Sarıkaya'nın bir basın emekçisi meslektaşımıza yaptığı vicdana, ahlakave insan onuruna sığmayan hareketini şiddetle kınıyor, Muharrem Sarıkaya'yıbugün itibari ile meslektaşımız ve 'gazeteci' olarak tanımıyoruz.Kameraların önünde insan hakları ve emek savunuculuğu yaparken kameraarkasında kameraman tokatlaması herkes gibi bizlerin de yüreğini sızlattı.Şiddetin her türlüsünü şiddetle reddediyor, şiddete uğrayan meslektaşımızageçmiş olsun diliyoruz. Olayın sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna ilanediyoruz.'Türkiye Haber Kameramanları Derneği (THKD), Muharrem Sarıkaya'nın İHAmuhabirine tokatlı saldırısını kınadı.Türkiye Haber Kameramanları Derneği, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığıpaylaşımda, 'Muharrem Sarıkaya'nın çekim öncesi kameraman arkadaşımıza attığıtokattı tüm basın emekçilerine atılmış kabil ediyoruz. Kamera önünde demokrasi,insan hakları, emekçi savunuculuğu yapanların kameralar yayında değilken yaptığıbu çirkin davranışı şiddetle kınıyor, meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimiziiletiyoruz. Bu yaşanan olayın takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna ilan ediyoruz'ifadelerine yer verdi.UMED'den Sarıkaya'ya sert tepkiUluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın İHAmuhabirine tokatlı saldırısına sert tepki göstererek, açıklamasında 'Derhal gazetecilikmesleğinden el çektirilmeli, bir daha asla görev verilmemelidir' ifadelerine yer verdi.Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) tarafından Muharrem Sarıkaya'nın İHAmuhabirine tokatlı saldırısına ilişkin basın açıklaması yapıldı. UMED'in sosyal medyahesabından yapılan açıklamada olay kınanarak, 'Habertürk yazarı MuharremSarıkaya'nın, yayın sırasında ses kontrolü yapan emekçiye tokat atması,skandaldır, vandallıktır, emek düşmanlığıdır. Muharrem Sarıkaya'ya derhalgazetecilik mesleğinden el çektirilmeli, bir daha asla görev verilmemelidir.' denildi.İletişim Platformu Derneği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Sunucusundanşoförüne, medyada çalışan herkes değerlidir. Kamera arkasının görünmeyenkahramanlarının hakkı ayrıca önemlidir. Muharrem Sarıkaya'nın emekçikardeşimize tavrı tek kelimeyle hadsizliktir. Platform olarak bu ve benzeri tavırlarıkınıyoruz.' ifadeleri kullanıldı.Medya İşçileri Sendikası da Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Muharrem Sarıkaya'nın İHA muhabiri Ahmet Demir'e yönelik çirkin hareketini en sert biçimde kınıyoruz.Meslektaşımız yalnız değildir. Şiddete sessiz kalmayacağız!' ifadelerine yer verdi. Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın sosyal medya paylaşımında ise 'Gazeteci MuharremSarıkaya'nın İhlas Haber Ajansı Gaziantep Muhabiri Ahmet Demir'e yönelik çirkin hareketini en sert biçimde kınıyoruz. Sarıkaya'nın meslektaşımızdan özürdilemesini bekliyoruz.' denildi.