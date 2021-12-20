Meta, Yılın En Kötü Şirketi listesinde açık arayla zirvede! Mark Zuckerberg'e büyük şok

Adını Meta olarak değiştiren Facebook, yaşanan skandallarla arasına mesafe koymayı başaramadı, her geçen gün yeni bir skandalla gündeme gelerek dünya çapında itibarını yitirdi. Yapılan bir ankette Meta, Yılın En Kötü Şirketi listesinde açık arayla zirveye oturdu. Zuckerberg'in CEO'su olduğu Meta, bünyesinde Facebook, Instagram, WhatsApp gibi en çok kullanılan uygulamarı barındırıyor.

Kısa süre önce çatı şirketin adını Meta olarak değiştiren Facebook eleştirilerin hedefi olmaya devam ediyor.Yahoo Finance tarafından yapılan kullanıcı anketinin zirvesinde Meta vardı. Ancak anket Yılın En Kötü Şirketi'ni seçmek için düzenlenmişti.Facebook rakipsiz bir şekilde ankette 2021'in En Kötü Şirketi seçilmeye hak kazandı. Açık uçlu cevaplarda kullanıcıların hepsi farklı bir nedenle Meta'dan şikayetçiydi.Bu nedenler arasında, nefret söylemi, yanlış bilgi, kişisel veri ihlalleri gibi Facebook'un adının sık sık geçtiği skandallar bulunuyor.Meta'nın ardından ikinci sırada ise Çinli e-ticaret devi Alibaba geldi. Listeye giren diğer şirketler ie AT&T, Nikola ve Tesla yer aldı.Zuckerberg'in CEO'su olduğu Meta, bünyesinde Facebook, Instagram, WhatsApp gibi en çok kullanılan uygulamarı barındırıyor.Yılın En İyi Şirketi ise Microsoft oldu. Microsoft 2021'de 2 trilyon dolar barajını aşan şirketler arasında yerini almıştı.