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Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı Nerelerden Geçiyor? Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Durakları

Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı birçok kişi tarafından merak ediliyordu. Bu kapsamda en çok araştırılan konular arasında metronun ne zaman açılacağı yer alıyordu. Peki, Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı ne zaman açılacak? Mecidiyeköy Mahmutbey nerelerden geçiyor? Mecidiyeköy Mahmutbey metro durakları nelerdir? İşte detaylar...

Ekleme: 20.12.2021 - 11:41 Güncelleme: 20.12.2021 - 11:47 / Editör: Ozge Selin
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı Nerelerden Geçiyor? Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Durakları
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro hattının yeniden açılmasıyla konuyla ilgili araştırmalar oldukça arttı. Bu sebeple en merak edilen sorular arasında Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro hattı nerelerden geçiyor ve Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro hattı durakları yer alıyor. Uzun zamandır bakım ve onarım aşamasında olan metronun yeniden toplu ulaşıma açılmasıyla beraber birçok kişi konuyla ilgili araştırmalara başladı. 8 aylık süreç boyunca birçok kişi metronun açılıp açılmayacağı hakkında sık sık araştırma yapıyordu. M7 metro hattı güzergahı nerelerden geçiyor sorusuna cevap ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı Nerelerden Geçiyor?


8 aydır aranın ardından yeniden toplu ulaşıma açılan Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro hattı hakkında birçok detay merak ediliyor. Uzun zamandır kullanıma kapalı olması sebebiyle vatandaşlar tarafından Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro hattı nerelerden geçiyor ve Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro hattı durakları sık sık aratılıyor. Metro hattının yapılması için uzun süre ara verilmesinin ardından trafik oldukça sıkışmıştı. Metro yerine otobüsleri kullanmak zorunda kalan yolcular sevindirici haberin gelmesinin ardından konuyla ilgili araştırmalara başladı. İşte yeni açılan metro durakları;

Mecidiyeköy
Çağlayan
Kağıthane
Nurtepe
Alibeyköy
Çırçır Mahallesi
Veysel Karani-Akşemsettin
Yeşilpınar
Kazım Karabekir
Yenimahalle
Karadeniz Mahallesi
Tekstilkent-Giyimkent
Oruç Reis
Göztepe

Konuyla ilgili olarak twitter üzerinden duyurulan haberde ” #MetroDuyuru #M7 M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattının Mecidiyeköy istasyonu 20 Aralık Pazartesi günü saat 06.00 itibarıyla işletmeye açılacaktır. Seferlerimiz Mecidiyeköy-Mahmutbey istasyonları arasında normal sefer tarifesine uygun yapılacaktır.” ifadeleri kullanıldı.


Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı Nerelerden Geçiyor? Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Durakları


Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı Ne Zaman Açılacak?


Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının 8 aydır bakım ve onarım çalışmasında olduğu belirtiliyordu. Bu sebeple birçok kişi konu hakkında detaylı araştırmalarda bulundu 21 Aralık günü açılacağı belirtilen metro hakkında birçok yolcu araştırmalara başladı. Kapandığı günden itibaren 8 aylık süreç boyunca trafik sıkışıklığına neden olması birçok vatandaşın mağdur olmasına sebep oluyordu. Bu kapsamda metronun ne zaman açılacağı merak konusu halindeydi. Vatandaşlara bu hat üzerindeki otobüslerin bakım süresi boyunca ücretsiz kullanabileceği de belirtilenler arasında yer alıyor. Bu sebeple birçok kişi Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattı ne zaman açılacak konusu hakkında araştırma yapıyor . İBB tarafından konuyla ilgili 'Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın 2016 yılında yapılan makas bölgesinde çatlaklar olduğu tespit edildi. Raylarda ve tünel tabanında kabarmalar meydana geldi. Yapılan incelemelerde yer altı suyunun tünel tabanında basınç uyguladığı görüldü. İBB hemen önlemlerini aldı ve Mecidiyeköy istasyonunu kullanıma kapattı.
Mecidiyeköy metro istasyonuna yaklaşık 500 metre uzaklıktaki makas bölgesine yeni bir izolasyon ve drenaj sistemi kuruldu. Sorunlu bölge için yeni yapısal tasarım hazırlandı. Tüm tünel için betonarme kaplamaları yeniden yapıldı.
Makas ve monte ray döşeme işlemleri tamamlandı. Son olarak 15 Kasım'da sinyalizasyon sistemi testleri başarıyla sonuçlandı.' Bilgilendirmesi yapıldı. Bu durakların 21 Aralık'ta yeniden ulaşıma açılacağının belirtilmesiyle birçok kişi araştırmalara devam etti.


Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı Nerelerden Geçiyor? Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Durakları


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