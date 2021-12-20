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Kabine Toplantısı sona erdi!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Kabine Toplantısı sona erdi!
Ekleme: 20.12.2021 - 16:52 Güncelleme: 20.12.2021 - 19:48 / Editör: Ozge Selin
Kabine Toplantısı sona erdi!
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Kabine toplantısının ağırlıklı gündemi ekonomi olacak. Döviz kurundaki hareketliliğin piyasaya yansıması ele alınacak.

2022 yılına girerken kamu çalışanları ve emeklilerin maaş düzenlemesi ile ilgili değerlendirme yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısında İstanbul'da yapılan Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ndeki temaslarını değerlendirecek.

Toplantıda, dış politikadaki diğer sıcak gelişmeler de ele alınacak.

Kabine toplantısının bir diğer önemli gündem maddesi de terörle mücadele olacak.

Koronavirüs ile mücadeledeki son durum da değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kabine toplantısının ardından 'Millete Sesleniş' konuşması yapması bekleniyor.
Kabine Toplantısı sona erdi!
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