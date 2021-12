Genç kadının yedikleri şoke etti! Yol kenarında ne bulursa yiyor: 'Sıçan eti yavan ama...'

İngiliz kadının beslenme alışkanlığı tam anlamıyla görenleri şoke ediyor. Yol kenarında bulduklarıyla besleniyor. Mönüsünde birbirinden ilginç canlılar var.ARABA ÇARPMASI NEDENİYLE ÖLEN HAYVANLARI BULUYORİngiltere'de yaşayan 34 yaşındaki Sarah Day isimli kadın, araba çarpması nedeniyle ölen hayvanları toplayıp yemesi nedeniyle eleştiriliyor. Sarah ise küçüklüğünden beri doğal ortamda yaşama becerisi kazandığını belirterek, yaptığının yanlış olmadığını savunuyor."ETLERİ BİRAZ YAVAN AMA..."Pişirdiği hayvanlarla ilgili konuşan Day, "Her zaman yol kenarında hayvan görmüyorum. Ancak haftada 1 kez yol kenarında ölü hayvanlara rastlıyorum ve onları pişirip yiyorum. Bu bazen bir geyik, bazen bir sincap, bazen bir sıçan bazı zamanlar ise bir tavşan oluyor. Etleri biraz yavan ama lezzetli" diye konuştu."ÖLÜMÜNÜN ÜZERİNDEN 24 SAATİ GEÇMİŞSE YEMİYOR"Yolda gördüğü her hayvanı yemediğini belirten Say, şöyle devam etti: "Güvercin gördüğümde onu mutlaka yiyorum, tadı biraz tavuğa benziyor ama çok daha güzel.Bazı karşılaştığım hayvanları yemiyorum çünkü ölüm sürelerinin üzerinden 24 saat geçmiş olabiliyor, bu da bakterileri beraberinde getiriyor."KEMİKLERDEN ALET VE SİLAH YAPIYORUM"Hayvanların derilerini kullanıyorum, kemiklerinden ise alet ve silah yapıyorum. Özellikle tilkileri derileri için alıyorum. Zaten ölü oldukları için derisinin yüzülmesinde bir sakınca görmüyorum.Bitki ve meyve yediğim de oluyor ancak bunların zehirli olmadığını bilmem gerekir."Genç kadın, taş devrine olan hayranlığının çocukluk yıllarından itibaren başladığını ifade etti.NENETLER: ÇİĞ ET VE KANLA BESLENİYORLAR!Onlara Nenetler deniyor! Kimsenin yaşayamayacağı zor yerlerde yaşayıp hayal edilemeyecek geleneklere sahipler. Kuzey Kutup Dairesi'ndeki Yamal Yarımadası'nda yaşayan 'Nenet' kabilesi çiğ et ve kanla besleniyorDOĞAL HAYATI TERK ETMEK İSTEMİYORLARKabile, ne kadar zor şartlara göğüs geriyor olsalar da doğal hayatlarını terk etmek istemiyor.Yamal Yarımadası'nın 700 km'lik bölümü Ruslara ait.NÜFUSLARI 40 BİNDEN FAZLABurada 40 bin'den fazla Nenet yaşıyor.Tek amaçları hayatta kalmak.Onların en büyük özelliği eti çiğ çiğ yemeleri.Dondurucu soğukta yaşayan Nenetler, modern yaşamı reddediyor.21'inci yüzyıl yaşamından uzak görünen bu topluluk üyelerinin çoğu cep telefonuna ve jeneratöre sahip.YAPILAŞMAYA KARŞI ÇIKIYORLARRen geyiği sürüleri besleyen Nenetler otlaklarını kaybetmek istemedikleri için bölgede yapılaşmaya karşı çıkıyor.Nenetler hayvanlarını otlatmak için tam bin 100 kilometre yol alıyor.Ancak, burada asırlar boyu yaşayan Nenet halkı için geyik bakıcılığı sadece iş ve geçinme değil, aynı anda hayatın manası anlamına geliyor.Nenetlerin bulunduğu bölge artık dünya için çok önemli.Dünyanın bilinen doğalgaz rezervlerinin dörtte biri burada bulunuyor.Uzun yıllar dünyadan olabildiğince kopuk yaşamayı tercih eden Nenetler doğalgaz rezervi nedeniyle inşa edilen raylarla artık dünyayla daha iç içeler.Rusya'nın az bilinen halklarından Nenetler her yıl aynı zamanda Kış Kampı'na gitmek üzere dondurucu soğukta yola koyuluyor.