CHP'li Ankara'da vatandaş yine mağdur! Yağış önceden biliniyordu, önlem nerede Mansur Yavaş?

Ankara'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerine doğru etkisini artırdı.Yoğun yağan kar sebebiyle sürücüler zor anlar yaşarken, karın keyfini ise minikler çıkardı. Başkentte sabah başlayan kar yağışı, akşam saatlerine doğru etkisini artırarak devam etti.Çankaya ilçesinin yüksek kesimlerinde etkisini hissettiren yağış, özellikle araç sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu.Kar yağışını fırsat bilen çocuklar ise kendilerini sokağa atarak karın keyfini doyasıya yaşadı.Kar yağışının etkisini artırması nedeniyle pek çok noktada zor anlar yaşayan vatandaşlar isyan etti. Trafiğin kilitlenmesi, araçların kaygan zemin sebebiyle yolda savrulması sebebiyle vatandaşlar, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne sitem etti. Yağışların olacağı biliniyorken belediyelerde önlem alınmaması tepkilere neden oldu.