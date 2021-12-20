  • USD: 16,34 - 16,37
  • EURO: 18,50 - 18,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

ABD Savunma Bakanlığı Danışmanı Scott Crino'dan Türkiye’nin İHA/SİHA konusundaki başarısına övgü dolu sözler

Türkiye son zamanlarda özellikle savunma sanayisinde attığı adımlarla başarı hikayesi yazarak bölgede dengeleri değiştiriyor. ABD Savunma Bakanlığı danışmanlarından emekli Yarbay Scott Crino, Türkiye’nin İHA/SİHA konusundaki başarısını övdü. Bayraktar SİHA’ların Suriye, Libya ve Kafkasya'da savaşmada çok başarılı olduğunu söyleyen Crino, "Bunun altında üretim uzmanlığı yatıyor. Türkiye'nin deneyimi ve birikimi takip edilmesi gereken sağlam bir şablon" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı Danışmanı Scott Crino'dan Türkiye’nin İHA/SİHA konusundaki başarısına övgü dolu sözler
Ekleme: 20.12.2021 - 10:32 Güncelleme: 20.12.2021 - 10:33 / Editör: Ozge Selin
ABD Savunma Bakanlığı Danışmanı Scott Crino'dan Türkiye’nin İHA/SİHA konusundaki başarısına övgü dolu sözler
Amerikalı eski Yarbay ve ABD Savunma Bakanlığı'nın danışmanlarından Scott Crino, Kuveytli
yayın kuruluşu Kuwait Times'a insansız hava araçları konusunda açıklamalarda bulundu. Türk
İHA/SİHA'larına ayrı parantez açan ve örnek gösteren Crino, şunları söyledi:

"TB2'LER ZAFERİN ANAHTARI"

Askeri ilişkilerde drone teknolojisi yıkıcı bir güç. İHA kullanımına ilişkin en şaşırtıcı gelişme ve
genel etki, geçen yıl Azerbaycan ile Ermeniler arasındaki savaşta meydana geldi. Bu savaşta,
Azerbaycan'ın insansız hava araçlarını kullanması, tartışmasız zaferlerinin anahtarıydı.

Azerbaycan, savaş gücüne Türk TB2 insansız hava aracını da ekledi ve bunun sonucunda
havaya hakim oldu ve savaşın gidişatını değiştirdi. Azerbaycan, Ermenistan'ın ağır zırhını
çabucak etkisiz hale getirmeyi başardı.

"TÜRKİYE ÜRETİM UZMANI"

Türk yapımı Bayraktar İHA'larından bahsetmiştim ama İHA teknolojisinin mevcut durumunu
daha iyi anlamak için tekrar değineceğim.

Bayraktarlar Suriye, Libya ve Kafkasya'da savaşmada çok başarılıydılar; etkili ve uyarlanabilir
bir savaş sistemi tasarlamalarını sağlayan, Türkiye'nin operasyonel ortamlarına ilişkin kendi
içgörü ve anlayışının yanı sıra üretim uzmanlıklarıydı. Türkiye deneyimi, diğer ülkelerin takip
etmesi için sağlam bir şablon.
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı Ahmet Demir'den yeni açıklama: 'Yemek ısmarlayayım' dedi, daha fazla saçmalamaması için...
Pınar Gültekin cinayetinde son dakika: İtiraz savaşları! Katil Cemal Metin Avcı'nın ailesi...
Bir bomba iddia daha! 'Muharrem Sarıkaya, yedi aylık hamile gazeteciye daha fazlasını yaptı'
Elon Musk, 'Türkiye' baskısına boyun eğmedi! Şantajcı belli oldu!
Önce reklam sonra vurgun! FOY Token battı: ‘Bağımsız gazeteci’ yalanları böyle çöktü
ABD Savunma Bakanlığı Danışmanı Scott Crino'dan Türkiye’nin İHA/SİHA konusundaki başarısına övgü dolu sözler
TÜSİAD neden sanayici derneği gibi değil tefeci gibi davranıyor? Hükümeti tehdit eden TÜSİAD'a tepkiler çığ gibi
81 ilde eş zamanlı operasyon! 563 adrese baskın...
FETÖ’cü savcı polis müdürünün ailesini de ablukaya almış
ABD'de ordu 2024’te darbe yapabilir: 3 ABD’li general Washington Post'tan uyardı
BES’te olanlara güzel haber! 1 Ocak'ta başlıyor
Türkiye'nin gözü kritik Kabine'de! Memur ve emekli maaşlarına ek zam gelecek mi? Omicron için ek tedbirler alınacak mı?
Bakan Bilgin açıkladı! Emekli maaşında alttan başlayarak kademeli zam
MÜSİAD’dan Türkiye Ekonomi Modeli’ne destek: Düşük faiz odaklı politikanın destekçisiyiz
Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın saldırısına uğrayan İHA kameramanı Ahmet Demir, o anları anlattı
Başkan Erdoğan'dan faiz indirimi mesajı: Benden başka bir şey beklemeyin
Mehmetçik kar altında görevinin başında!
CHP'li İBB'nin onarmadığı arızalı üst geçit asansörü engelli vatandaşlara zor anlar yaşattı!
19 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Bakan Koca'dan şiddete maruz kalan hekim açıklaması!
Eğitime kar engeli! O illerde yaşayanlar dikkat!

Eğitime kar engeli! O illerde yaşayanlar dikkat!

Meta, Yılın En Kötü Şirketi listesinde açık arayla zirvede! Mark Zuckerberg'e büyük şok

Meta, Yılın En Kötü Şirketi listesinde açık arayla zirvede! Mark Zuckerberg'e büyük şok

Onur Alp Eker'in soruşturmasında yeni gelişme! Ölüm nedeni belirlenememişti

Onur Alp Eker'in soruşturmasında yeni gelişme! Ölüm nedeni belirlenememişti

Karabük’te 12 yaşındaki çocuğa tepki çeken gözaltı: Soruşturma başlatıldı

Karabük’te 12 yaşındaki çocuğa tepki çeken gözaltı: Soruşturma başlatıldı

Ünlü iş insanına şantaj şoku! 'Para vermezsen eşine göndereceğim ailenle paylaşacağım'

Ünlü iş insanına şantaj şoku! 'Para vermezsen eşine göndereceğim ailenle paylaşacağım'

Türk devletlerinden uzayda işbirliği: 'Tarihi bir adım atıyoruz'

Türk devletlerinden uzayda işbirliği: 'Tarihi bir adım atıyoruz'

23 can kaybı, 13 kişinin durumu ağır! Sahte alkol kâbusu büyüyor

23 can kaybı, 13 kişinin durumu ağır! Sahte alkol kâbusu büyüyor