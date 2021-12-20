ABD Savunma Bakanlığı Danışmanı Scott Crino'dan Türkiye’nin İHA/SİHA konusundaki başarısına övgü dolu sözler

Türkiye son zamanlarda özellikle savunma sanayisinde attığı adımlarla başarı hikayesi yazarak bölgede dengeleri değiştiriyor. ABD Savunma Bakanlığı danışmanlarından emekli Yarbay Scott Crino, Türkiye’nin İHA/SİHA konusundaki başarısını övdü. Bayraktar SİHA’ların Suriye, Libya ve Kafkasya'da savaşmada çok başarılı olduğunu söyleyen Crino, "Bunun altında üretim uzmanlığı yatıyor. Türkiye'nin deneyimi ve birikimi takip edilmesi gereken sağlam bir şablon" dedi.

Amerikalı eski Yarbay ve ABD Savunma Bakanlığı'nın danışmanlarından Scott Crino, Kuveytliyayın kuruluşu Kuwait Times'a insansız hava araçları konusunda açıklamalarda bulundu. TürkİHA/SİHA'larına ayrı parantez açan ve örnek gösteren Crino, şunları söyledi:"TB2'LER ZAFERİN ANAHTARI"Askeri ilişkilerde drone teknolojisi yıkıcı bir güç. İHA kullanımına ilişkin en şaşırtıcı gelişme vegenel etki, geçen yıl Azerbaycan ile Ermeniler arasındaki savaşta meydana geldi. Bu savaşta,Azerbaycan'ın insansız hava araçlarını kullanması, tartışmasız zaferlerinin anahtarıydı.Azerbaycan, savaş gücüne Türk TB2 insansız hava aracını da ekledi ve bunun sonucundahavaya hakim oldu ve savaşın gidişatını değiştirdi. Azerbaycan, Ermenistan'ın ağır zırhınıçabucak etkisiz hale getirmeyi başardı."TÜRKİYE ÜRETİM UZMANI"Türk yapımı Bayraktar İHA'larından bahsetmiştim ama İHA teknolojisinin mevcut durumunudaha iyi anlamak için tekrar değineceğim.Bayraktarlar Suriye, Libya ve Kafkasya'da savaşmada çok başarılıydılar; etkili ve uyarlanabilirbir savaş sistemi tasarlamalarını sağlayan, Türkiye'nin operasyonel ortamlarına ilişkin kendiiçgörü ve anlayışının yanı sıra üretim uzmanlıklarıydı. Türkiye deneyimi, diğer ülkelerin takipetmesi için sağlam bir şablon.