  • USD: 16,34 - 16,37
  • EURO: 18,50 - 18,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

2022 KYK Zammı Ne Zaman Açıklanacak? 2022 KYK Zammı Ne Kadar?

KYK bursu 2022 zammı tüm öğrenciler tarafından merak ediliyor. KYK burs ve kredi başvuruları 14 Aralık'ta açıklanmıştı. Ancak yeni yıla girerken 2022 KYK burs zammı merak konusu oldu. Peki 2022 KYK Zammı Ne Zaman Açıklanacak? 2022 KYK Zammı Ne Kadar?

Ekleme: 20.12.2021 - 12:47 Güncelleme: 20.12.2021 - 13:14 / Editör: Ozge Selin
2022 KYK Zammı Ne Zaman Açıklanacak? 2022 KYK Zammı Ne Kadar?
Yeni yıla sayılı günler kala KYK bursu 2022 zammı merak konusu haline geldi. Geçtiğimiz yıl KYK bursu 650 TL'ye çıkartılmış ve müjdeli haber öğrencileri sevindirmişti. KYK bursu alan öğrenciler bu yıl ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Özellikle '2022 KYK Zammı Ne Zaman Açıklanacak? 2022 KYK Zammı Ne Kadar?' soruları sık sık araştırılıyor. İşte 2022 KYK burs zammı detayları...

2022 KYK Burs Zammı Ne Kadar?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre 34.200 ön lisans ve 144.000 lisans öğrencisine burs verildi. Herşey Başvuru sayısı 838.000'e yükselirken, bursiyer dışındaki adaylara geri ödeme hakkı tanındı. 2021 Burs ücreti %18 artarak 550 liradan 650 liraya yükseltildi. Yeni veriler bu yıl Ocak ayında açıklanacak. Senin altında Bu tablo yardımı ile artışa göre yeni burs ve kredi ücretlerine ulaşabilirsiniz.

2021 yılında mevcut burs ücreti 650 lira olarak belirlenmiştir.


2022 KYK Zammı Ne Zaman Açıklanacak? 2022 KYK Zammı Ne Kadar?

2022 KYK Zammı Ne Zaman Açıklanacak?

2022'deki büyüme oranı belirsiz. Ancak onaylandıktan sonra haberimize eklenecektir. Bu yıl KYK bursu ve öğrenci kredisi ücretlerinin %20 ile %25 arasında artması bekleniyor. Ocak ayı itibarıyla büyüme hızı ve Öğrencinin alacağı yeni bursun bedeli belirlenecektir. Arttırılabilecek oranlara göre alınan yeni ücretler şunlardır;

% 20 zam 780 TL
% 21 zam 786 TL
%22 zam 793 TL
%23 zam 800 TL
%24 zam 806 TL
%25 zam 812 TL

Öğrencilerin Hesaplarına 1950 TL Yatırılacak!

Gençlik ve Spor Bakanlığı resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Burslu kredi başvurusu yaparak rehini onaylayanlar, Ekim ayından itibaren üç ay süreyle geçerli olan burs kredileri, ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacaktır. Öğrencilere 1950 TL olan 3 aylık geriye dönük ödeme Aralık ayı sonunda yapılacaktır.


'Uzaya renk veren' Türk doktoru NASA'nın internet sitesinde
Bakan Çavuşoğlu'ndan Kabil Havalimanı açıklaması!
Muharrem Sarıkaya'dan istifa
CHP'li Ankara'da vatandaş yine mağdur! Yağış önceden biliniyordu, önlem nerede Mansur Yavaş?
Yüzde 1.29 120 ay taksitle hemen evinizi alın! Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası anlaşmalı konut projeleri herkesi ev sahibi yapıyor
Muharrem Sarıkaya'nın İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atmasına Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden saatler sonra zoraki kınama
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı Ahmet Demir'den yeni açıklama: 'Yemek ısmarlayayım' dedi, daha fazla saçmalamaması için...
Pınar Gültekin cinayetinde son dakika: İtiraz savaşları! Katil Cemal Metin Avcı'nın ailesi...
Bir bomba iddia daha! 'Muharrem Sarıkaya, yedi aylık hamile gazeteciye daha fazlasını yaptı'
Elon Musk, 'Türkiye' baskısına boyun eğmedi! Şantajcı belli oldu!
Önce reklam sonra vurgun! FOY Token battı: ‘Bağımsız gazeteci’ yalanları böyle çöktü
ABD Savunma Bakanlığı Danışmanı Scott Crino'dan Türkiye’nin İHA/SİHA konusundaki başarısına övgü dolu sözler
TÜSİAD neden sanayici derneği gibi değil tefeci gibi davranıyor? Hükümeti tehdit eden TÜSİAD'a tepkiler çığ gibi
81 ilde eş zamanlı operasyon! 563 adrese baskın...
FETÖ’cü savcı polis müdürünün ailesini de ablukaya almış
ABD'de ordu 2024’te darbe yapabilir: 3 ABD’li general Washington Post'tan uyardı
BES’te olanlara güzel haber! 1 Ocak'ta başlıyor
Türkiye'nin gözü kritik Kabine'de! Memur ve emekli maaşlarına ek zam gelecek mi? Omicron için ek tedbirler alınacak mı?
Bakan Bilgin açıkladı! Emekli maaşında alttan başlayarak kademeli zam
MÜSİAD’dan Türkiye Ekonomi Modeli’ne destek: Düşük faiz odaklı politikanın destekçisiyiz
Eğitime kar engeli! O illerde yaşayanlar dikkat!

Eğitime kar engeli! O illerde yaşayanlar dikkat!

İngiltere’de çocuklara şiddet giderek artıyor! Bakıcı vahşeti kamera

İngiltere’de çocuklara şiddet giderek artıyor! Bakıcı vahşeti kamera

Onur Alp Eker'in soruşturmasında yeni gelişme! Ölüm nedeni belirlenememişti

Onur Alp Eker'in soruşturmasında yeni gelişme! Ölüm nedeni belirlenememişti

Karabük’te 12 yaşındaki çocuğa tepki çeken gözaltı: Soruşturma başlatıldı

Karabük’te 12 yaşındaki çocuğa tepki çeken gözaltı: Soruşturma başlatıldı

Ünlü iş insanına şantaj şoku! 'Para vermezsen eşine göndereceğim ailenle paylaşacağım'

Ünlü iş insanına şantaj şoku! 'Para vermezsen eşine göndereceğim ailenle paylaşacağım'

Türk devletlerinden uzayda işbirliği: 'Tarihi bir adım atıyoruz'

Türk devletlerinden uzayda işbirliği: 'Tarihi bir adım atıyoruz'

23 can kaybı, 13 kişinin durumu ağır! Sahte alkol kâbusu büyüyor

23 can kaybı, 13 kişinin durumu ağır! Sahte alkol kâbusu büyüyor