KYK bursu 2022 zammı tüm öğrenciler tarafından merak ediliyor. KYK burs ve kredi başvuruları 14 Aralık'ta açıklanmıştı. Ancak yeni yıla girerken 2022 KYK burs zammı merak konusu oldu. Peki 2022 KYK Zammı Ne Zaman Açıklanacak? 2022 KYK Zammı Ne Kadar?

2022 KYK Burs Zammı Ne Kadar?



2022 KYK Zammı Ne Zaman Açıklanacak?



Öğrencilerin Hesaplarına 1950 TL Yatırılacak!



Yeni yıla sayılı günler kalamerak konusu haline geldi. Geçtiğimiz yıl KYK bursu 650 TL'ye çıkartılmış ve müjdeli haber öğrencileri sevindirmişti. KYK bursu alan öğrenciler bu yıl ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Özellikle '?' soruları sık sık araştırılıyor. İştedetayları...Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre 34.200 ön lisans ve 144.000 lisans öğrencisine burs verildi. Herşey Başvuru sayısı 838.000'e yükselirken, bursiyer dışındaki adaylara geri ödeme hakkı tanındı. 2021 Burs ücreti %18 artarak 550 liradan 650 liraya yükseltildi. Yeni veriler bu yıl Ocak ayında açıklanacak. Senin altında Bu tablo yardımı ile artışa göre yeni burs ve kredi ücretlerine ulaşabilirsiniz.2021 yılında mevcut burs ücreti 650 lira olarak belirlenmiştir.2022'deki büyüme oranı belirsiz. Ancak onaylandıktan sonra haberimize eklenecektir. Bu yıl KYK bursu ve öğrenci kredisi ücretlerinin %20 ile %25 arasında artması bekleniyor. Ocak ayı itibarıyla büyüme hızı ve Öğrencinin alacağı yeni bursun bedeli belirlenecektir. Arttırılabilecek oranlara göre alınan yeni ücretler şunlardır;% 20 zam 780 TL% 21 zam 786 TL%22 zam 793 TL%23 zam 800 TL%24 zam 806 TL%25 zam 812 TLGençlik ve Spor Bakanlığı resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Burslu kredi başvurusu yaparak rehini onaylayanlar, Ekim ayından itibaren üç ay süreyle geçerli olan burs kredileri, ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacaktır. Öğrencilere 1950 TL olan 3 aylık geriye dönük ödeme Aralık ayı sonunda yapılacaktır.