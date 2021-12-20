2021 En Uzun Gece Ne Zaman? 21 Aralık Kış Gündönümünde Neler Yaşanır?

En Uzun Gece Ne Zaman?

En Uzun Gece Hangi Şehirde Yaşanacak?

Ekinoks Tarihleri

En Uzun Gece Kaç Saat Sürer?

21 Aralık 2021 tarihinin yaklaşmasıyla beraber yaşanacak olan en uzun gece hakkında birçok detay merak ediliyor. Bu sebeple sık sık aratılanlar arasında 2vesorusu yer alıyor. Kış mevsiminin başlangıcı olarak 21 Aralık günü kabul edilir. Güney Yarımkürede ise yazın başlangıcı 21 Aralık olarak bilinir. Güneşten gelen ışınların Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla gelmesi günlerin uzamaya başladığını gösterir. 21 Aralık'tan itibaren gecelerin kısalıp gündüzlerin uzamaya başlaması birçok kişi tarafından merak edilir.vesorularına cevap almak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.21 Aralık'ta en uzun gecenin gerçekleşecek olması sebebiyle birçok kişi konuyla ilgili araştırmalar yapıyor. Bu sebeplevesorusu oldukça merak ediliyor. Kış gündönümünde neler yaşandığı da oldukça araştırılır. Kuzey Yarımkürede 21 Aralık'ta şu olaylar meydana gelir;-Kış mevsimi başlar-En uzun gece yaşanır.-Öğlen 12ç00'da cisimlerin en uzun gölgesi ortaya çıkar.-Geceler bu tarihten sora kışlamaya başlar. Gündüzler ise uzar.En uzun gece hakkında birçok detay merak ediliyor. Bu konu kapsamında sık sık araştırılanlar arasındasorusu da yer alıyor. 21 Aralık tarihinden itibaren en uzun gecenin yaşanacak olmasının ardından günler uzamaya geceler ise kışlamaya başlayacak. En kuzeyde yer alan ilimiz Sinop ise Türkiye'de en uzun geceyi yaşayacak şehirdir.Birçok kişihakkında da sık sık araştırma yapıyor. 21 Aralık gündönümünün yaşanmasını bekleyen birçok kişi konuyla ilgili detayları merak ediyor. En uzun gecenin yaşanmasının ardından konuyla ilgili birçok detay araştırıldı. En uzun gecenin Sinop'ta yaşanması bekleniyor. En uzun gecenin en süreceği şehir ise Hatay'dır. İşte ekinoks tarihleri;21 Mart (ekinoks) : Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarım küre sonbahara girer.21 Haziran (Yaz gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Bir diğer adı da Yaz gündönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar.23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarım kürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarımkürede ise bahara geçiş olur.En uzun gece hakkında sık sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Konuyla ilgili olarak en uzun gecenin Sinop'ta yaşanacağı belirtildi. 15 saat 6 dakika sürecek olan gece en kısa ise Hatay'da yaşanacak.