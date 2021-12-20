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2021 En Uzun Gece Ne Zaman? 21 Aralık Kış Gündönümünde Neler Yaşanır?

21 Aralık en uzun gecenin yaşanacağı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu sebeple konu hakkında birçok detay sık sık aratılıyor. Peki, en uzun gece ne zaman? En uzun gece ne kadar süre

Ekleme: 20.12.2021 - 11:02 Güncelleme: 20.12.2021 - 11:19 / Editör: Ozge Selin
2021 En Uzun Gece Ne Zaman? 21 Aralık Kış Gündönümünde Neler Yaşanır?
21 Aralık 2021 tarihinin yaklaşmasıyla beraber yaşanacak olan en uzun gece hakkında birçok detay merak ediliyor. Bu sebeple sık sık aratılanlar arasında 2021 en uzun gece ne zaman ve 21 Aralık kış gündönümünde neler yaşanır sorusu yer alıyor. Kış mevsiminin başlangıcı olarak 21 Aralık günü kabul edilir. Güney Yarımkürede ise yazın başlangıcı 21 Aralık olarak bilinir. Güneşten gelen ışınların Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla gelmesi günlerin uzamaya başladığını gösterir. 21 Aralık'tan itibaren gecelerin kısalıp gündüzlerin uzamaya başlaması birçok kişi tarafından merak edilir. 21 Aralık en uzun gece nedir ve 21 Aralık kış gündönümünde neler yaşanır sorularına cevap almak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

En Uzun Gece Ne Zaman?


21 Aralık'ta en uzun gecenin gerçekleşecek olması sebebiyle birçok kişi konuyla ilgili araştırmalar yapıyor. Bu sebeple 21 Aralık en uzun gece ne zaman ve 21 Aralık kış gündönümünde neler yaşanır sorusu oldukça merak ediliyor. Kış gündönümünde neler yaşandığı da oldukça araştırılır. Kuzey Yarımkürede 21 Aralık'ta şu olaylar meydana gelir;
-Kış mevsimi başlar
-En uzun gece yaşanır.
-Öğlen 12ç00'da cisimlerin en uzun gölgesi ortaya çıkar.
-Geceler bu tarihten sora kışlamaya başlar. Gündüzler ise uzar.


2021 En Uzun Gece Ne Zaman? 21 Aralık Kış Gündönümünde Neler Yaşanır?


En Uzun Gece Hangi Şehirde Yaşanacak?


En uzun gece hakkında birçok detay merak ediliyor. Bu konu kapsamında sık sık araştırılanlar arasında en uzun gece hangi şehirde yaşanacak sorusu da yer alıyor. 21 Aralık tarihinden itibaren en uzun gecenin yaşanacak olmasının ardından günler uzamaya geceler ise kışlamaya başlayacak. En kuzeyde yer alan ilimiz Sinop ise Türkiye'de en uzun geceyi yaşayacak şehirdir.

Ekinoks Tarihleri


Birçok kişi ekinoks tarihleri hakkında da sık sık araştırma yapıyor. 21 Aralık gündönümünün yaşanmasını bekleyen birçok kişi konuyla ilgili detayları merak ediyor. En uzun gecenin yaşanmasının ardından konuyla ilgili birçok detay araştırıldı. En uzun gecenin Sinop'ta yaşanması bekleniyor. En uzun gecenin en süreceği şehir ise Hatay'dır. İşte ekinoks tarihleri;
21 Mart (ekinoks) : Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarım küre sonbahara girer.
21 Haziran (Yaz gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Bir diğer adı da Yaz gündönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar.
23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarım kürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarımkürede ise bahara geçiş olur.


2021 En Uzun Gece Ne Zaman? 21 Aralık Kış Gündönümünde Neler Yaşanır?

En Uzun Gece Kaç Saat Sürer?


En uzun gece hakkında sık sık aratılanlar arasında en uzun gece kaç saat sürer sorusu yer alıyor. Konuyla ilgili olarak en uzun gecenin Sinop'ta yaşanacağı belirtildi. 15 saat 6 dakika sürecek olan gece en kısa ise Hatay'da yaşanacak.


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