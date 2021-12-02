Üretim, istihdam, yatırım için kredi muslukları açılıyor! İşte Başkan Erdoğan'ın müjdelediği destek paketinin ayrıntıları

Başkan Erdoğan, binlerce firmaya nefes aldıracak olan imalat sektörü ve istihdama yönelik destek paketini müjdeledi. İlave İstihdam Destek Programı ile 10-50 kişi çalıştıran işletmeler devlet bankalarıyla imzalayacakları işe alım taahhütleriyle bu destekten yararlanabilecek. Bu destekten yararlanan işverenler her bir işçi için bu yıl 1165 liraya tutarında destek alacak. Bu paketle 13 bin firmanın bu krediden faydalanmaları sağlanarak 55 bin yeni istihdamın önü açılıyor. Proje tamamlandığında 125 binin üzerinde ilave istihdam rakamına ulaşılacak. İşte piyasaların merakla beklediği, Başkan Erdoğan'ın müjdelediği destek paketinin detayları...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, imalat sektörü ve istihdama yönelikmüjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu.BİRİNCİ PAKETLE 12.5 MİLYARLIK KREDİ HACMİKGF bugüne kadar 1 milyon 282 bin firmaya 636.8milyar lira ticari krediye karşılık 550 milyar lira kefalet sağladı. BaşkanErdoğan, Fon aracılığıyla iki yeni destek programının başlatılacağını duyurdu.İlave İstihdam Destek Paketi ile 12.5 milyar lirakredi, 10 milyar lira da kefalet hacmi oluşacak. Bu paketle 50 kişinin altındaçalışanı olan firmalarımıza, istihdama kattıkları her yeni sigortalı çalışan içinazami 100 bin lira KGF kefaleti ile krediye erişim imkanı sağlanıyor.Bu paketten faydalanmak isteyen işletmelerimizin 12 ay boyunca ödediği SGKişçi ve işveren payları, İŞKUR aracılığıyla kredi taksit faizlerinden düşülüyor.Böylece yeni istihdam yaratan işletmelerimize faizsiz kredi imkânı sunuluyor.Kısa sürede 13 bin firmamızın bu krediden faydalanmaları sağlanarak 55 binyeni istihdamın önü açılıyor. Bu proje tamamlandığında 125 binin üzerindeilave istihdam rakamına ulaşılacak.