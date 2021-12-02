Uğur Şahin ile Özlem Türeci'nin sağlıklı yaşam sırları

Almanya'nın Mainz kentinde, Aydın Doğan Vakfı'nın ödül töreni düzenlendi.Törene, ödül alan BioNTech'in kurucuları Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin de katıldı.Çift, tören öncesinde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.Buldukları aşı ile dünyanın gündemine oturan Türeci ve Şahin'in, salgına yönelik açıklamalarının yanı sıra özel hayatları da artık merak konusu.MÜTAVAZI YAŞAMLARINA DEVAM EDİYORLARTörende, çiftin özellikle Türk halkının merak ettiği özel yaşamlarına dair yeni ayrıntılar da ortaya çıktı.Buldukları aşı ile dünyanın sayılı zenginlerinden olan çiftin en dikkat çekici özellikleri, mütevazı hayat tarzlarından vazgeçmemiş olmaları.İŞE HALA BİSİKLETLE GİDİYORLARÇift, hala iki odalı mütevazı bir apartman dairesinde yaşıyor. İşe bisikletle gitmeye devam ediyorlar.GÜNDE 18 SAAT ÇALIŞIYORLARBüyük bir başarıya imza atan Türeci ve Şahin çiftinin 'boş zaman' kavramları yok. Günde ortalama 18 saat çalışıyorlar. Tatil, hafta sonu gibi kavramları da yok. Az uyuyup çok çalışıyorlar.LAHANA SUYU VE KEFİR DOLAPTAN EKSİK OLMUYORÇift, uyku gibi yemek konusunda da kanaatkar ve çok az yemek yiyor. Yemekle arası olmayan Türk bilim insanlarının buzdolaplarında, olmazsa olmaz 2 içecek var. Kefir ve lahana suyu dolaplarından hiç eksik olmuyor ve her gün mutlaka kefir ve lahana suyu içiyorlar.DOMUZ VE ALKOLDEN UZAK DURUYORLARBunun dışında çiftin alkolle de arası yok. Kendileri tüketmedikleri gibi iş toplantılarında çalışanlarının da alkol almalarına izin vermiyorlar.Bir başka kırmızı çizgileri de domuz eti. Çift domuz ürünlerinden de uzak duruyor.Türeci ve Şahin hakkındaki bu bilinmeyen bilgileri, törene katılan Nagehan Alçı köşesine taşıdı. Alçı, çiftin 15 yaşında bir kızları olduğunu fakat onun hakkında açıklama ve bilgi vermek istemediklerini de bilgiler arasına ekledi.