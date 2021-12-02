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Türkiye 2 aylık bebeğini döven Yunus Göç’ü lanetledi! Cihan bebek ile annesi için flaş karar!

Türkiye, Gaziantep'te 2 aylık bebeğini döven Yunus Göç'ü lanetledi. Cihan bebek ile annesi için flaş karar verildi.

Türkiye 2 aylık bebeğini döven Yunus Göç’ü lanetledi! Cihan bebek ile annesi için flaş karar!
Ekleme: 2.12.2021 - 13:40 Güncelleme: 2.12.2021 - 13:46 / Editör: Ozge Selin
Türkiye 2 aylık bebeğini döven Yunus Göç’ü lanetledi! Cihan bebek ile annesi için flaş karar!
Gaziantep'te geçtiğimiz günlerde yaşanan olay Türkiye'yi sarstı. Yunus Göç isimli canavar, 2 aylık bebeğini defalarca tokatlayıp yumrukladı.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından cani baba kıskıvrak yakalanarak tutuklandı.



BAKANLIK DEVREYE GİRMİŞTİ

İşkence olayının duyulmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Gaziantep İl Müdürlüğü tarafından başlatılan süreç sonuçlandı.

Bakanlığın talebi doğrultunda Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı 6284 sayılı kanun kapsamında tedbir kararı aldı.

Kararla birlikte taburcu olması halinde dedesi Mustafa Uçar'ın yanında annesiyle birlikte kalacak bebek ve annesini polis koruyacak.

Anne ve bebeğine yönelik herhangi bir saldırı girişi halinde Emniyet'ten görevlendirilen polis ekibi devreye girecek.

Öte yandan Cihan bebeğin özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesindeki tedavisine devam ediliyor.

Bebeğin sağlık durumu Gaziantep il yöneticileri tarafından da titizlikle takip ediliyor.

Vali Davut Gül, her gün hastaneye giderek sağlık durumu hakkında doktorundan bilgi alıyor.


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