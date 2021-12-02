Sahte belgeyle 'Doçent' olan CHP'li Zulal Atalay Laçin'in, açıköğretim mezunuymuş

Zulâl Atalay Laçin, sahte doçentlik belgesiyle Aksaray Üniversitesi'nin Profesörlük kadrosunaatanmış, yaklaşık 2 hafta sonra bu durum ortaya çıkınca da görevden alınarak tutuklanmıştı.Laçin polis ve savcılıkta verdiği ifadesinde belgelerinin sahte olmadığını ısrarla savunmuş vekendisine iftira atıldığını iddia etmişti. Laçin'in sadece doçentlik belgesinin değil master vedoktora belgesinin de sahte olduğu ortaya çıkmıştı."İTİRAF EDİYORUM"Yaklaşık bir aydır cezaevinde olan Laçin, geçen hafta avukatları aracılığıyla savcılığa başvurduve "Tekrar ifade vermek istiyorum" dedi Bunun üzerine Laçin'in yeniden ifadesi alındıve Tekrar ifade vermek istiyorum dedi. Bunun üzerine Laçin in yeniden ifadesi alındı.Hürriyet'in haberine göre Laçin ifadesinde "ODTÜ mezunu değilim, İngiltere'de masterda yapmadım, doçent de değilim" dedi.Pişman olduğunu söyleyen Laçin'in Anadolu Üniversitesi'nin Açık Öğretim programıüzerinden iktisat eğitimi aldığı anlaşıldı.Laçin bakıma muhtaç otistik çocuğunun olduğunu da söyledi. Laçin, Aksaray Üniversitesi'neatandığı süreçle ilgili olarak o ay aldığı maaş da dahil olmak üzere 18 bin liralık zararı dakarşıladı.10 YIL HAPSİ İSTENİYORSavcılık bu ifade ve itirafların ardından soruşturmayı tamamladı. Laçin hakkında 'resmîbelgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla iddianame hazırlandı.İddianamede indirimlerle birlikte Laçin'in yaklaşık 10 yıla kadar hapsi isteniyor.DOLANDIRICI CHP'LİAtalay'ın CHP'de de görev aldığı, daha sonra gönderildiği belirtildi.İddiaya göre, Zehra Zülal Atalay, CHP'de Faruk Loğoğlu ve Murat Özçelik gibi isimlerleçalıştı. Laçin, partiden atılınca da CHP'yi dava etti.BARZANİ İLE DE ÇALIŞTIDaha sonra Irak'a giden Zehra Zülal Atalay, Bölgesel Kürt Yönetimi bölgesinde, Barzanimedyasında çalıştı. Ve ardından Aksaray Üniversitesi'nde doçentlik görevi için bölgedenayrıldığı ifade edildi.Sahte doçentin incelendiği soruşturma devam ediyor.