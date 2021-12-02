Sahte belgeyle 'Doçent' olan CHP'li Zulal Atalay Laçin'in, açıköğretim mezunuymuş
Sahte belgelerle profesörlük kadrosuna atandığı ortaya çıkınca tutuklanan CHP'li Zulâl Atalay Laçin sonunda itiraf etti. “Pişmanım” diyen Laçin, üniversite diploması, master ve doktora belgelerinin sahte olduğunu anlattı. Laçin hakkında “nitelikli dolandırıcılık” ve “resmî belgede sahtecilik” suçlarından iddianame hazırlandı. CHP'li Laçin'in Irak Bölgesel Kürt Yönetimi bölgesinde Barzani medyasında da çalıştığı belirtildi. Haberin detayları...
Zulâl Atalay Laçin, sahte doçentlik belgesiyle Aksaray Üniversitesi'nin Profesörlük kadrosuna
atanmış, yaklaşık 2 hafta sonra bu durum ortaya çıkınca da görevden alınarak tutuklanmıştı.
Laçin polis ve savcılıkta verdiği ifadesinde belgelerinin sahte olmadığını ısrarla savunmuş ve
kendisine iftira atıldığını iddia etmişti. Laçin'in sadece doçentlik belgesinin değil master ve
doktora belgesinin de sahte olduğu ortaya çıkmıştı.
"İTİRAF EDİYORUM"
Yaklaşık bir aydır cezaevinde olan Laçin, geçen hafta avukatları aracılığıyla savcılığa başvurdu
ve "Tekrar ifade vermek istiyorum" dedi Bunun üzerine Laçin'in yeniden ifadesi alındı
ve Tekrar ifade vermek istiyorum dedi. Bunun üzerine Laçin in yeniden ifadesi alındı.
Hürriyet'in haberine göre Laçin ifadesinde "ODTÜ mezunu değilim, İngiltere'de master
da yapmadım, doçent de değilim" dedi.
Pişman olduğunu söyleyen Laçin'in Anadolu Üniversitesi'nin Açık Öğretim programı
üzerinden iktisat eğitimi aldığı anlaşıldı.
Laçin bakıma muhtaç otistik çocuğunun olduğunu da söyledi. Laçin, Aksaray Üniversitesi'ne
atandığı süreçle ilgili olarak o ay aldığı maaş da dahil olmak üzere 18 bin liralık zararı da
karşıladı.
10 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Savcılık bu ifade ve itirafların ardından soruşturmayı tamamladı. Laçin hakkında 'resmî
belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla iddianame hazırlandı.
İddianamede indirimlerle birlikte Laçin'in yaklaşık 10 yıla kadar hapsi isteniyor.
DOLANDIRICI CHP'Lİ
Atalay'ın CHP'de de görev aldığı, daha sonra gönderildiği belirtildi.
İddiaya göre, Zehra Zülal Atalay, CHP'de Faruk Loğoğlu ve Murat Özçelik gibi isimlerle
çalıştı. Laçin, partiden atılınca da CHP'yi dava etti.
BARZANİ İLE DE ÇALIŞTI
Daha sonra Irak'a giden Zehra Zülal Atalay, Bölgesel Kürt Yönetimi bölgesinde, Barzani
medyasında çalıştı. Ve ardından Aksaray Üniversitesi'nde doçentlik görevi için bölgeden
ayrıldığı ifade edildi.
Sahte doçentin incelendiği soruşturma devam ediyor.