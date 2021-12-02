  • USD: 13,41 - 13,43
  • EURO: 15,18 - 15,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

PKK'dan çocuklarını isteyen aileler 'Kandili çökerteceğiz' dedi: HDP'liler yine müzikle bastırmaya çalıştı

Van'da terör örgütü PKK'nın çocuklarını kaçırdığını söyleyen ailelerin başlattığı eylem, 26'ncı haftada da sürdü. Bina önüne gelerek slogan atan ailelerin eylemini, HDP'liler de yüksek sesle müzik açarak engellemeye çalıştı. Müzik sesine tepki gösteren bazı kadınlar, polis barikatını aşıp, binaya girmek istedi, ancak polis izin vermedi. Dağdaki kızı Şeyma için eyleme katılan Nazlı Sancar, “Anne ve babalar olarak Kandil'i biz çökerteceğiz, Kandil'in yolunu biz kapatacağız. Biz eminiz hepimiz evlatlarımıza kavuşacağız” dedi.

PKK'dan çocuklarını isteyen aileler 'Kandili çökerteceğiz' dedi: HDP'liler yine müzikle bastırmaya çalıştı
Ekleme: 2.12.2021 - 14:38 Güncelleme: 2.12.2021 - 14:39 / Editör: Ozge Selin
PKK'dan çocuklarını isteyen aileler 'Kandili çökerteceğiz' dedi: HDP'liler yine müzikle bastırmaya çalıştı
Van'da, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen aileler, 26'ncı haftada da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi.

Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde, 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizler taşıyarak yürüyüş yaptı.

HDP İl Başkanlığı binasına kadar slogan atıp yürüyen aileler için polis güvenlik önlemi aldı.

Aileler, bina önüne geldiklerinde, "Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP" sloganları attı. Parti binası bahçesinde toplanan HDP'liler de yüksek sesle müzik açıp eylemi engellemeye çalıştı.

Aileler ise slogan atarak duruma tepki gösterdi.

Müzik sesine tepki gösteren bazı kadınlar, polis barikatını aşıp, binaya girmek istedi, ancak polis izin vermedi.

‘SİYASİ PARTİLER ACIMIZA ORTAK OLSUNLAR’

Dağa kaçırılan kızı Şeyma için eyleme katılan Nazlı Sancar, 11 yıldır kızından haber alamadığını belirtti.

Kılıçdaroğlu’nun bugüne kadar kendilerini ziyaret etmediğini söyleyip tepki gösteren Sancar, “Buradan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da seslenmek istiyorum; bu annelerin, babaların feryatlarını hiç mi duymadın? Duydun, gördün. Ama görmemezlikten, duymazlıktan geldin. Ha HDP, ha CHP ikisi de aynı. CHP'nin içerisinde de HDP var. Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'ın bırakılmasını istiyor” dedi.

Bütün siyasi partilerden kendilerine destek olmalarını isteyen Sancar, “Bizim sesimize ses olsunlar. Bize güç katsınlar. Acımıza, derdimize ortak olsunlar.' Anne ve babalar olarak Kandil'i biz çökerteceğiz, Kandil'in yolunu biz kapatacağız. Biz eminiz hepimiz evlatlarımıza kavuşacağız. Ben Şeyma’mı söke söke HDP ve PKK'dan alacağım. Ben 2012'de Kato Dağı'na PKK'nın içine de gittim. Orda da onlara dedim ki; Şeyma’mı söke söke alacağım sizden' O zaman gece 24.00’te Kato Dağı’na gittim. Gitmediğim yer yok Şeyma. 11 yıldır senin peşindeyim. Senin peşini bırakmıyorum, bırakmayacağım. Ben HDP ve PKK'nın karşısında geri adım atmıyorum" dedi.

YILLARDIR OĞLUMUN ACISINI ÇEKİYORUM'

Eyleme 8 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Yunus için katıldığını söyleyen Gülser Alkan ise, "Oğlumdan hiç haber alamıyorum. İstiyorum gelsin. Ben tek başıma yaşıyorum, şeker hastasıyım. Oğlum gelsin. Oğlum kaybolduğunda haberim olmadı. Yıllardır oğlumun acısını çekiyorum" diye konuştu.

'OĞLUM İSTANBUL'DA KAYBOLDU'

HDP önündeki evlat eylemine 1,5 yıl önce çalışmak için gittiği İstanbul'da kaçırılan oğlu Mehmetcan için katılan Aysel Yiğit de, "Çocuğum İstanbul'da kaybolmuştu. Şu an 20 yaşında. 1,5 yıldır hiçbir haber alamıyorum. Abileri İstanbul'da çalışıyordu da onların yanına gitmişti. Nasıl kaybolduğunu bilmiyorum. 'Ne olur oğlum gel teslim ol, korkma "diye seslendi.
İletişim Başkanı Altun: 'Güçlü Türkiye' hedefimiz için durmadan çalışacağız
CHP'de sular durulmuyor! Eski CHP'li açtı ağzını yumdu gözünü! 'CHP evlatlarını yiyor'
CHP’li belediye işçi kıyımına devam ediyor
Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa getirilişinin perde arkasını Sevigen anlattı: Bir yerden talimat geldi
CHP'li Bakırköy Belediyesi işçileri grevlerinin 39. gününde: Lafla peynir gemisi yürümüyor
Nureddin Nebati: Tam bağımsız Türkiye vizyonu ile yeni bir yola girdik
Plastik poşetlere zam gelecek mi? Bakan Kurum'dan açıklama geldi...
PKK'dan çocuklarını isteyen aileler 'Kandili çökerteceğiz' dedi: HDP'liler yine müzikle bastırmaya çalıştı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan terörle mücadele mesajı: İki gece aynı yerde yatamıyorlar
Ermenistan'da büyük panik! Azerbaycan SİHA'larla tatbikat yaptı
Göksu'dan CHP'li İBB'ye: '72,5 milyon TL nerede?'
Türkiye 2 aylık bebeğini döven Yunus Göç’ü lanetledi! Cihan bebek ile annesi için flaş karar!
Hedeflerinde Erdoğan vardı! Selam Tevhid kumpası davasında flaş detaylar...
MİT operasyonu ile PKK'nın üst düzey sorumlularından Duran Kalkan'ın koruması Türkiye'ye getirildi
Başkan Erdoğan'dan Milli Deniz Topu Atış Töreni'nde önemli mesajlar: Bir kez daha başarılamayanı başardık
Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı! Kasım ayı ihracatında rekor
Antalya'da korkunç olay! Aylin Alkutay eski kocasının kurbanı oldu
Sahte belgeyle 'Doçent' olan CHP'li Zulal Atalay Laçin'in, açıköğretim mezunuymuş
Türkiye'nin böyle vahşet görmedi! Bir aylık bebeğini sobada diri diri yaktı: Valilik'ten açıklama geldi aile adliyeye sevk edildi
CIA kendi çalışanlarının çocuk istismarına göz yummuş
Sözleşmeli öğretmenlere hangi haklar verilecek?

Sözleşmeli öğretmenlere hangi haklar verilecek?

100 katlı gökdelene eş değer: Türkiye'nin en yüksek barajında geri sayım başladı

100 katlı gökdelene eş değer: Türkiye'nin en yüksek barajında geri sayım başladı

Uğur Şahin ile Özlem Türeci'nin sağlıklı yaşam sırları

Uğur Şahin ile Özlem Türeci'nin sağlıklı yaşam sırları

Ev sahipleri dikkat: Bekar erkeğe ev kiralamayan yandı!

Ev sahipleri dikkat: Bekar erkeğe ev kiralamayan yandı!

Antalya'da film gibi operasyon! 1 ay inşaat işçisi gibi çalışan polis, cinayet şüphelisini yakaladı

Antalya'da film gibi operasyon! 1 ay inşaat işçisi gibi çalışan polis, cinayet şüphelisini yakaladı

İstanbul'da taksi ücretlerine yüzde 60 zam talebi

İstanbul'da taksi ücretlerine yüzde 60 zam talebi