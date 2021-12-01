Melih Gökçek'ten olay açıklamalar!

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu 'Tarafsız Bölge' programında önemli açıklamalarda bulundu.Konuşmasının satırbaşları şu şekilde:Ahmet Hakan ve Hakan Bayrakçı'nın sorularını yanıtlayan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ''Mansur Yavaş'la televizyonda tartışalım teklifinde'' bulundu.Önemli açıklamalarına devam eden ABB eski Başkanı Melih Gökçek: '' Mansur Yavaş her çıktığı mecliste benimle başlıyor benimle bitiriyor, gerçekten çok çapsız bir insan. Yavaş'ın emrinde çok ciddi bir trol ekibi ve ajans var, tek popülerliği bu yüzdendir. Konuşmalarını ajans ayarlıyor.' ifadelerine yer verdi.Tarafsız Bölge'de sorulara yanıt veren ABB eski Başkanı Melih Gölçek, 380 dinozorun maliyetinin 5 milyon TL olduğunu söyledi.Gökçek, Ankapark'la ilgili, 'Ankapark'ın maliyeti 450 milyon dolar. Ankara'nın böyle bir parka ihtiyacı kesinlikle vardı. Belediye başkanı kentini yönetir kentini yönetirken de seçim öncesi insanlara vaatlerde bulunur ve oy ister. Benim vaadim Disneyland tipi bir parktı.' Belediye başkanı olarak kalsaydım Ankapark çalışırdı. Ankapark'ı çalıştırmadılar çünkü burası çalışırsa Melih Gökçek'in namı yürüyecek ama çalıştırmazsan bak batak yaptı diyecekler. Tahrip ettiler şehri! diye konuştu.2014'ün kesin seçim kampanyası budur.Yapmış olduğumuzda şöyle bir strateji tercih ettik. Tren yolunu ve karayolunun geçtiği yere parkı yaptık. 10 günlük bir sürede açıldı burası ilk. 10 günde gelen Ankaralı sayısı 5,5 milyon. Demek ki insanlar buna hasret. Ben dünyanın en büyük parkını yaptım. Bu bir vizyon meselesi. Burayı yaşatmamak için ellerinden ne geliyorsa yaptılar.Melih Gökçek; Ben TV'lerde minimum en az 10 kez ‘gel tartışalım' dedim. Bütün evraklar senin elinde. Birbirimize ne soracağımızı söyleyelim herkes belgesini hazırlasın gelsin.Her çıktığı Meclis'te istisnasız benimle başlayıp benimle bitiriyor adamın icraatı sıfır. Emrinde çok ciddi bir trol ekibi ve ajanslar var.Birbirimizi gayet iyi tanıyoruz. Mansur Yavaş'ın yanında birtakım kişiler var ve bunlar Mansur Yavaş'a talimat veriyor. Konuşmasını başından aşağı ne konuşacak hangi konulara girecek bunu stratejik olarak danışmanları belirliyor kendi iradesi yok.'' dedi.ABB eski Başkanı Melih Gökçek:''Şuan da Ankara tarihinin en büyük para vurgunu dönemini yaşıyor! Sayıştay raporlarını kabul etmiyorlar, Sayıştay böyle ihale yapamazsın diyor Mansur'un talimatıyla 2. ihale yapılıyor.''ABB eski Başkanı Melih Gökçek:'' Fetöcülerin dershanesinde Mansur'un fotoğrafları vardı, bu kadar açık desteklediler. Mansur Yavaş fetö sempatizanı mı değil mi bakalım!''Tarafsız Bölge'de önemli açıklamalarına delillerle cevap veren ABB eski Başkanı Melih Gökçek, bırakılan borçlar hakkında da konuşarak şu ifadelere yer verdi;''Mansur Yavaş diyor ki Belediyenin 9,5 milyar borcu var, Gökçek bize bu borcu bıraktı diyor külliyen yalan söylüyor! Kömür ihalesinde ton başı fark hesapladığımız zaman Belediye 14 trilyon 487 milyon içeriye giriyor. 14 trilyon vurgun var!''