Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa getirilişinin perde arkasını Sevigen anlattı: Bir yerden talimat geldi

FETÖ, Türk siyasetini dizayn etme hedefleri doğrultusunda CHP Genel Başkanını değiştirmek için 2010 yılında düğmeye bastı. Dönemin CHP lideri Deniz Baykal'ı yıllarca usulsüz bir şekilde dinleyen örgüt, son olarak 6 Mayıs 2010'ta bazı internet siteleri üzerinden Baykal'a ait olduğu iddia edilen görüntüleri yayınladı. Böylece CHP'de yıllar sürecek değişimin temelleri atılmış oldu. Baykal, 10 Mayıs 2010 tarihinde istifa ederken, göreve Kılıçdaroğlu seçildi.'KILIÇDAROĞLU'NA BİR YERDEN TALİMAT GELDİ'Geçtiğimiz günlerde CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği gerekçesiyle partiden uzaklaştırılan Mehmet Sevigen, kaset kumpası sürecinde yaşananlara ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.ABD'nin siyasetine karşı olan dönemin Genel Başkanı Deniz Baykal'ın, 'Kılıçdaroğlu aday olacak' söylentilerini ciddiye almadığını ifade eden Sevigen, 'Kılıçdaroğlu ilk önce, 'aday olmayacağım' dedi. Kumpasın ardından Deniz Bey yeniden adaylığını açıklayacaktı. Baykal eleştirildiği için görevden çekilerek, geçici olarak Cevdet Selvi'yi koydu. Baykal'ın yeniden başkan olmasını konuşuyorduk. Sonra Kemal Bey, adı geçince 'aday olmayacağım' dedi. Cenazemiz vardı, yakınımız vefat etmişti. Nereden talimat geldiyse; Kemal Bey, cenaze sonrası adaylığını açıkladı. Bir gün önce aday olmayacak denilen ortamda adaylığını açıkladı. Bir yerden bir talimat geldi belli ki. Bir gecede bir şey oldu. Arkadaşlarımız diğer tarafa gidince Baykal da aday olmadı.' diye konuştu.'CHP nereden geldiği belli olmayan insanlarla birlikte 14'üncü kattan yönetiliyor'Sevigen, CHP yönetimine sert eleştirilerde bulundu. CHP'nin 14'üncü kattan yönetildiğini söyleyen Sevigen, 'Kemal Bey hep başarısız. Seçilmiş insanları alıp kapı önüne koyuyor, dışarıdan gelen ve nereden geldiği belli olmayan insanlarla partiyi yönetiyor.' ifadelerini kullandı.'CHP Dallas gibi bir parti oldu kimin eli kimin cebinde belli değil'Ermenilere soykırım yapıldığını öne süren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Yunanistan ile yaşanan gerilimde Türkiye'yi işgalci olarak nitelendiren Ünal Çeviköz gibi isimlere de tepki gösteren Sevigen, 'Chp'nin ne olduğu belli değil Dallas gibi bir parti olduk. Kimin eli, kimin cebinde belli değil.' diye konuştu.