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HDP Es Genel Baskani Buldan, AB Üyesi Ülkelerin Büyükelçileriyle Yemekte Bir Araya Geldi

HDP Es Genel Baskani Pervin Buldan, Avrupa Birligi (AB) Türkiye Delegasyonu Baskani Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un ev sahipliginde düzenlenen yemekte, AB'ye üye ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi.

Ekleme: 2.12.2021 - 11:41 Güncelleme: 2.12.2021 - 22:17 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: AA
HDP Es Genel Baskani Buldan, AB Üyesi Ülkelerin Büyükelçileriyle Yemekte Bir Araya Geldi
HDP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Buldan, partisinin Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüsü Hişyar Özsoy ile yemeğe katıldı.

Türkiye'deki gelişmeler, Kobani davası ve kapatma davasındaki son gelişmelere dair görüşlerini dile getiren Buldan, büyükelçilerin sorularını yanıtladı.

HDP'nin gücünü artırmaya devam ettiğini kaydeden Buldan, partisinin, Türkiye siyasetinde sonuçları belirleyen bir aktör olarak, ülkenin ihtiyaç duyduğu siyasal dönüşümde önemli rol oynayacağını belirtti.


Kaynak: AA

Bu haber AA API servisleriyle otomatik olarak yayınlanmıştır. Bu habere herhangi bir editöryal müdahale yapılmamıştır.
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