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Ermenistan'da büyük panik! Azerbaycan SİHA'larla tatbikat yaptı

Azerbaycan ordusu, Türk yapımı Bayraktar SİHA'larla tatbikat gerçekleştirdi. Bununla birlikte Dağlık Karabağ'da tarihi hezimeti yaşayan Ermenistan'ın aklından SİHA'lar hala çıkmıyor. Rus gazetecilerle bir araya gelen Ermenistan Meclis Başkanı Alen Simonyan, bir gazetecinin 'Karabağ' sorusuna itiraf içeren bir yanıt verdi. Karabağ'da asker sayısı ile ilgili bir sorunları olmadığını vurgulayan Simonyan, "Esas sorun Bayraktar İHA'larına karşı nasıl savaşacağımızı bilmememizdi" ifadelerini kullandı. İşte Azerbaycan'ın SİHA'larla yaptığı tatbikattan kareler...

Ermenistan'da büyük panik! Azerbaycan SİHA'larla tatbikat yaptı
Ekleme: 2.12.2021 - 14:23 Güncelleme: 2.12.2021 - 14:35 / Editör: Ozge Selin
Ermenistan'da büyük panik! Azerbaycan SİHA'larla tatbikat yaptı
Azerbaycan ordusu, Türk yapımı Bayraktar SİHA'larla tatbikat gerçekleştirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, Bayraktar SİHA'ların hangardan çıkarılması, piste getirilmesi, görevlilerce kontrol edilmesi, yakıt ve mühimmat ikmalinin yapılması yer aldı.

Tatbikat kapsamında havalanan SİHA'lar, temsili düşman hedeflerini tespit ve imha etti.

İşte tatbikattan kareler...













Ermenistan Meclis Başkanı Alen Simonyan Rus gazetecilerin sorularını yanıtladı. Aysor isimli Ermeni haber sitesindeki habere göre 'Karabağ'ı teslim ettiniz' diyen Rus gazeteciye tepki gösteren Simonyan, 'Karabağ'ı Azerbaycan'a veren Rusya'dır' diyerek, Rus devletini eleştirdi.

'RUSYA'NIN VERDİĞİ TEÇHİZAT BAYRAKTAR İHA'LARI KARŞISINDA YETERSİZ KALDI'

Rusya'nın Ermenistan'a yeterli kapasitede askeri teçhizat vermediğini söyleyen Simonyan, verilenlerin ise Bayraktar insansız hava araçları karşısında yetersiz kaldığını vurguladı.

'TÜRKİYE'NİN İHA'LARININ VARLIĞI DAĞLIK KARABAĞ'DAKİ ASKERİ ÇATIŞMALARIN NETİCESİNİ BELİRLEDİ'

'Azerbaycan Ordusu'nun hava üstünlüğü, özellikle de Türkiye'nin Bayraktar insansız hava araçlarının varlığı 2020 sonbaharında Dağlık Karabağ'daki askeri çatışmaların neticesini belirledi. Asker sayımız ile ilgili bir sorunumuz yoktu. Esas sorun Bayraktar İHA'larına karşı nasıl savaşacağımızı bilmememizdi. Rusya tarafından bize verilen teknik bunun için yeterli değildi.'

BİR ÜLKE DAHA TALİP

Türkiye, Nijer'e Bayraktar TB2 SİHA, eğitim uçağı HÜRKUŞ ve zırhlı araçlar satma konusunda anlaşma sağladı. Nijer'in SİHA, eğitim uçağı ve zırhlı araçları komşu ülke Mali'den gelip saldırılar düzenleyen El-Kaide ve DEAŞ militanlarına karşı kullanması bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ile telefonda yaptığı görüşmede bu ülke ile yapılan savunma sanayi ihaleleri de gündeme geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından önceki gün yapılan açıklamada, söz konusu görüşmede, Türkiye-Nijer ilişkileri ve bölgesel konular ele alındığı belirtilerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Nijer'in Türkiye'den tedarik edeceği TB2 SİHA, HÜRKUŞ ve zırhlı araçların bu ülkenin askeri ve güvenlik kuvvetlerinin kapasitelerini artıracağını dile getirdiği aktarılmıştı.
Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Nijerli yetkililer, bu ülkenin Türkiye'den SİHA, eğitim uçağı ve zırhlı araç satın alma planlarını teyit etti. Yetkililerin 'DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütlerini Türk SİHA'larıyla vuracağız' çıkışında bulundukları öğrenildi.

Fransız Le Figaro gazetesi, Türkiye'nin on yıl içinde ABD, İsrail ve Çin ile dünyanın önde gelen SİHA üreticilerinden biri haline geldiğini yazdı.
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